Cục Đường bộ Việt Nam thông tin về lưu lượng xe giảm trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Chiều 3-10, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin về việc các ý kiến cho rằng lưu lượng xe trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giảm mạnh là do tâm lý sợ xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn và mức phí trên cao tốc quá cao.

Đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: K.HỒNG

Lý do lưu lượng xe giảm trong tháng 9

Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trong tháng 9 giảm đều trên cả đường cao tốc và quốc lộ 1 so với tháng 8. Cụ thể, trên đường cao tốc còn 13,6 triệu lượt xe, giảm 14,4%; trên quốc lộ 1 còn 6,6 triệu lượt xe, giảm 11,2%.

Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, tháng 8 là cao điểm cuối kỳ nghỉ hè, đồng thời là các ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhu cầu du lịch tăng cao. Trong khi đó, tháng 9 là thời điểm học sinh, sinh viên trở lại trường học nên nhu cầu đi lại đường dài trên các tuyến nêu trên giảm.

Tuy nhiên, nếu tính từ thời điểm thu phí trên đường cao tốc từ tháng 3, lưu lượng trong tháng 9 lại cao hơn 3,7% so với bình quân 7 tháng (từ tháng 3 đến tháng 9). Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu trong thời gian tới để có đánh giá toàn diện hơn về lưu lượng xe trên tuyến.

Mức phí bảo đảm hài hòa lợi ích Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, các đoạn tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư có mức phí chia theo nhóm xe và tiêu chuẩn kỹ thuật, căn cứ Nghị định 130/2024/NĐ-CP quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc. Mức phí 900-1.300 đồng/xe/km đang áp dụng đã được tính toán bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Theo tính toán của cơ quan quản lý, mức phí này chỉ tương đương với 50%-70% lợi ích của người sử dụng nhận được khi sử dụng đường cao tốc.

Khuyến nghị giữ khoảng cách an toàn

Về quy định khoảng cách an toàn trên đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam đang thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo thẩm quyền.

Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo cơ sở đào tạo lái xe ô tô tuyên truyền, phổ biến quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn; tăng cường đào tạo, thực hành các tình huống về bảo đảm khoảng cách an toàn; phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành quy định về khoảng cách an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn, tiếp tục lựa chọn hành trình, tuyến đường phù hợp để rút ngắn thời gian và bảo đảm an toàn giao thông.

BÍCH QUYÊN