Không có giấy phép lái xe, tài xế chạy 100km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Tài xế điều khiển ô tô chạy 100km/giờ tại đoạn cao tốc chỉ cho phép tối đa 90km/giờ. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện người này không có giấy phép lái xe.

Sáng 1-10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết vừa xử lý một tài xế không có giấy phép lái xe, điều khiển ô tô chạy quá tốc độ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

VIDEO: Tài xế không giấy phép lái xe, chạy 100km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị xử phạt. (Nguồn: Cục CSGT)

Trước đó, ngày 28-9, trong lúc tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện ô tô BKS 92C-106.XX do ông B.N.C. (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chạy với tốc độ 100km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Tốc độ tối đa cho phép tại đoạn đường này là 90km/giờ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông C. không có giấy phép lái xe.

Tài xế không giấy phép lái xe, chạy 100km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, ông C. bị phạt 5 triệu đồng về hành vi chạy quá tốc độ và 19 triệu đồng về hành vi không có giấy phép lái xe, tổng cộng 24 triệu đồng. Phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế điều khiển xe chạy quá tốc độ

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến.

TIẾN THẮNG