Cần Thơ cam kết giao 100% mặt bằng sạch cho dự án nâng cấp quốc lộ 91B

UBND TP Cần Thơ vừa có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) về công tác giải phóng mặt bằng tuyến quốc lộ 91B. Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 91B có điểm đầu tại Km2+604 (ngã 5 cầu Cần Thơ), điểm cuối dự kiến tại Km143+480 (tỉnh Cà Mau). Đây là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư trên 3.407,8 tỷ đồng. Quy mô dự án có tổng chiều dài khoảng 141km, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026.

Quốc lộ 91B sau khi được nâng cấp, cải tạo sẽ đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Trong đó, mặt cắt ngang nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m; những đoạn đã đảm bảo quy mô thì giữ nguyên theo hiện trạng và tăng cường mặt đường.

Đối với đoạn quốc lộ 91B qua địa bàn TP Cần Thơ hiện còn 16 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; 255 hộ dân có công trình, vật kiến trúc sử dụng lại phạm vi mặt bằng đã được giải phóng (hiện đã cam kết tháo dỡ, di dời).

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định, thành phố sẵn sàng cùng các bên có liên quan khẩn trương giải quyết các vấn đề còn tồn tại để dự án được triển khai theo đúng kế hoạch. TP Cần Thơ cam kết sẽ hoàn tất bàn giao 100% mặt bằng sạch trước thời điểm khởi công dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 91B để đảm bảo tiến độ thực hiện.

TINH ANH