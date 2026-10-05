Cần Thơ bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công

6 tháng đầu năm, TP Cần Thơ chỉ giải ngân vốn đầu tư công được 16,5% kế hoạch, thế nhưng nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, đến cuối tháng 9, thành phố đã giải ngân đạt gần 60% tổng nguồn vốn Chính phủ giao.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (thứ hai, từ phải sang) trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp quốc lộ 91 (ẢNH: TUẤN QUANG)

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao TP Cần Thơ tổng kế hoạch vốn đầu tư công hơn 19.027 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương 11.737 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 7.290 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2026, do gặp nhiều vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thiếu vật liệu xây dựng; việc tổ chức thực hiện chưa quyết liệt của một số chủ đầu tư, nhà thầu… dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP Cần Thơ chỉ đạt ở mức 16,5% kế hoạch.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, TP Cần Thơ đã tăng cường hoạt động của 7 tổ công tác, đẩy mạnh mô hình “Trực tiếp tại hiện trường” để xác định rõ nguyên nhân vướng mắc; trao đổi thống nhất giải pháp xử lý; ra quyết định xử lý vướng mắc ngay tại chỗ; rút ngắn 30% - 50% thời gian các thủ tục so với quy định… Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng đã ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm hoàn thành mục tiêu giải ngân đến hết quý 3-2026 đạt 75% kế hoạch, phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026”.

Bằng việc tập trung tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đôn đốc các nhà thầu, tiến độ giải ngân của thành phố có sự bứt phá, tăng tốc rõ rệt. Cụ thể, nếu như trong tháng 7, tiến độ giải ngân chỉ đạt 25%, tháng 8 ở mức 29%, thì đến cuối tháng 9 tiến độ giải ngân của TP Cần Thơ đã đạt gần 60% tổng vốn Chính phủ giao. Đặc biệt, riêng trong tháng 9, tỷ lệ giải ngân đã tăng lên hơn 5.000 tỷ đồng, gần bằng lũy kế của 8 tháng đầu năm cộng lại.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhìn nhận, đây là kết quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố và các đơn vị có liên quan trong quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải ngân. Mặc dù vậy, tiến độ giải ngân lũy kế của thành phố nhìn chung vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra (75% trong quý 3-2026), 22/103 xã phường và 14/27 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình… Do đó, trong những tháng cuối năm 2026, áp lực và những phần việc phải hoàn thành theo mục tiêu đề ra còn rất lớn.

Để hoàn thành kế hoạch giải ngân Thủ tướng Chính phủ giao, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải giao việc bằng con số rõ ràng, kiểm đếm bằng kết quả cụ thể; vướng mắc thuộc thẩm quyền phải xử lý, vượt thẩm quyền cần báo cáo kịp thời, không để tồn đọng, không đùn đẩy trách nhiệm. Thực hiện điều chuyển vốn linh hoạt, liên tục, trong đó cấp xã cũng cần mạnh dạn điều chỉnh theo thẩm quyền không phải đợi chờ; rà soát các dự án chậm tiến độ, thi công kém hiệu quả để điều chuyển dòng vốn sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư nhằm đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm; phía nhà thầu cần huy động tối đa nguồn lực, vật liệu, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, đồng thời thực hiện công tác nghiệm thu hàng tuần.

TUẤN QUANG