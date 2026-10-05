Mở chiến dịch 60 ngày hướng dẫn kỹ năng số cho người dân

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân về kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số” hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên địa bàn.

Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ (ẢNH: TINH ANH)

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 10-10 đến hết ngày 8-12 tại tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố. Đây là nỗ lực của TP Cần Thơ trong việc đưa công tác chuyển đổi số đến gần người dân, lấy người dân làm trung tâm. Qua đó, giúp người dân biết, hiểu, tự tin và chủ động sử dụng các sản phẩm, nền tảng, dịch vụ số thiết yếu trong đời sống hàng ngày.

Thông qua chiến dịch, TP Cần Thơ phấn đấu 100% công chức chuyên môn cấp xã và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia học tập, khai thác nền tảng “Bình dân học vụ số”; 85% người dân trưởng thành có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tham gia học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số”; trên 80% người dân trưởng thành được hướng dẫn và có phát sinh sử dụng ít nhất 1 dịch vụ số thiết yếu; mỗi xã, phường phát triển tối thiểu 1 mô hình thanh toán không dùng tiền mặt…

UBND TP Cần Thơ yêu cầu việc triển khai chiến dịch phải “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ sản phẩm”. Đặc biệt, các tổ công tác không chỉ tập trung vào việc cài đặt ứng dụng mà phải hướng dẫn người dân biết sử dụng, sử dụng an toàn và thường xuyên; chuyển từ tuyên truyền về chuyển đổi số sang “cầm tay chỉ việc” cho người dân.

TINH ANH