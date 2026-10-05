Ford Việt Nam Chăm sóc Toàn cầu 2026 - Cùng xây đắp những giá trị thiết thực cho cộng đồng

Ford Việt Nam tiếp tục hưởng ứng chiến dịch Tháng Chăm sóc Toàn cầu 2026, lan tỏa tinh thần chung tay hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam. Thông qua sự tham gia của nhân viên và sự đồng hành của hệ thống đại lý, các câu lạc bộ, mạng lưới đối tác phi chính phủ (NGO) và cộng đồng, Ford cùng các bên góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và đáp ứng những nhu cầu thiết thực tại địa phương.

Những chuyến xe Ford vượt đèo mang tủ thuốc, bàn ghế, hệ thống đèn năng lượng mặt trời đến lắp đặt tại bản Ít Thái, Khau Phạ, Lào Cai.

Ford đồng hành cộng đồng từ Toàn cầu đến Việt Nam

Tháng 9 hàng năm, Ford triển khai Tháng Chăm sóc Toàn cầu (Global Caring Month) tại hơn 30 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hơn 20 năm qua, Ford hỗ trợ ngân sách và giờ công lao động để nhân viên trực tiếp khởi xướng các sáng kiến vì cộng đồng. Mỗi năm có hơn 4.000 lượt nhân viên tham gia trên toàn cầu. Tính chung 20 năm qua, đã có khoảng 80.000 lượt nhân viên tham gia, đóng góp hơn 1 triệu giờ công cho các hoạt động như hỗ trợ giáo dục, đóng gói thực phẩm và chuẩn bị vật phẩm cứu trợ, hướng đến những nhu cầu thiết thực tại cộng đồng nơi họ sinh sống và làm việc.

Tại Việt Nam, Tháng Chăm sóc Toàn cầu 2026 tiếp tục được triển khai theo bốn trụ cột cộng đồng của Ford gồm: nhu cầu yếu phẩm, giáo dục, sinh kế bền vững, di chuyển và kết nối. Các hoạt động được triển khai tại nhiều địa phương, hướng đến việc cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận các nguồn lực thiết yếu của cộng đồng.

Chương trình cải thiện điều kiện sống, an toàn cho cư dân xóm Phao, khu vực sông Hồng

Năm nay, Ford Việt Nam đã thực hiện 4 dự án cộng đồng với sự tham gia của gần 200 nhân viên và tình nguyện viên, đóng góp 1.000 giờ công và trên 1 tỷ VNĐ, hỗ trợ khoảng 1.700 người. Các hoạt động tập trung hỗ trợ giáo dục, cải thiện điều kiện sinh hoạt và vui chơi, đồng thời đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cộng đồng.

Thông qua các sáng kiến Trường học Hạnh phúc tại THCS Quang Trung (Hải Phòng) và Tiểu học và THCS Quý Hòa (Phú Thọ), Ford Việt Nam phối hợp với đối tác NGO và các tình nguyện viên để tu bổ hạ tầng, nâng cấp phòng học và thư viện, trang bị thiết bị công nghệ, bồi dưỡng kỹ năng số, đồng thời mở rộng không gian sinh hoạt và thể thao cho các em.

Các tình nguyện viên trang trí phòng học tại Trường THCS Quý Hòa - Dự án Trường học hạnh phúc

Cải thiện điều kiện sống, sự an toàn cho cộng đồng cư dân tại xóm Phao khu vực sông Hồng cũng là một trong các sáng kiến trong Tháng Chăm sóc Toàn cầu 2026. Các tình nguyện viên Ford phối hợp cùng đối tác NGO và người dân trong cộng đồng đã lắp đặt một ngôi nhà nổi mới và cây cầu phao nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn và mang lại không gian sống tốt hơn cho cộng đồng cư dân nơi đây…

Trong đợt này, cùng với lễ bàn giao Nhà Cộng Đồng - công trình thuộc dự án cộng đồng đã được khởi động từ năm 2024 tại bản Ít Thái, Khau Phạ (Lào Cai), nhóm tình nguyện viên Ford phối hợp cùng đối tác NGO, đại lý và câu lạc bộ đã chung tay tổ chức ngày hội trung thu cho cộng đồng người dân tộc sinh sống tại bản. Hành trình của những chuyến xe vượt đèo mang theo bình cứu hỏa, tủ thuốc sơ cứu, bàn ghế, hệ thống đèn năng lượng mặt trời lắp đặt cho tuyến đường vào bản đã khiến cho ngày hội Trung Thu thêm phần ý nghĩa.

Kết nối nguồn lực để tạo giá trị bền vững

Trong tháng 9 vừa qua, toàn bộ hệ thống đại lý Ford Việt Nam đã phối hợp cùng tổ chức NGO Food Bank Việt Nam và các đối tác, tình nguyện viên tại địa phương, triển khai Chuyến xe Lương thực 2026. Chương trình trên nhằm huy động nguồn lực từ nhiều bên để đưa thực phẩm đến cộng đồng có nhu cầu.

Khởi động tại Ninh Bình ngày 24/9, Chuyến xe Lương thực 2026 đã huy động hơn 3,5 tấn thực phẩm, trong đó hơn 1 tấn được trao trực tiếp tới Cô Nhi viện Thánh An Bùi Chu và 2,4 tấn chuyển tới Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình để tiếp tục phân phối. Chương trình sẽ tiếp tục triển khai tại Sơn La, Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, với khoảng 15 tấn thực phẩm dự kiến được huy động và trao tặng trong tháng 9 và tháng 10 - 2026.

Chương trình cũng là một phần của Chiến dịch Quyên góp Thực phẩm của Đại lý Ford Toàn cầu (Global Dealer Food Drive), hoạt động được Ford phát động trong 2 năm gần đây với sự hưởng ứng của hàng nghìn đại lý Ford trên toàn cầu. Thông qua chiến dịch, các đại lý quyên góp thực phẩm khô và đồ hộp để hỗ trợ các kho thực phẩm tuyến đầu và tổ chức cứu trợ tại những cộng đồng khó khăn.

Các tình nguyện viên tổ chức Trung thu cho các em tại Khau Phạ, Lào Cai

Thông qua hoạt động này, Ford không chỉ đóng góp nguồn lực của doanh nghiệp mà còn kết nối những nguồn lực sẵn có trong xã hội với các cộng đồng đang cần hỗ trợ. Sự tham gia của các đại lý, đối tác và cộng đồng giúp Ford huy động thêm nguồn lực và phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ tại từng địa phương.

Bên cạnh các hoạt động được triển khai trong Tháng Chăm sóc Toàn cầu, Ford Việt Nam tiếp tục duy trì các hoạt động trên, đồng thời mở rộng sự tham gia của nhân viên, hệ thống đại lý, đối tác và các tổ chức xã hội để mỗi sáng kiến được lan tỏa rộng hơn và gia tăng khả năng hỗ trợ cho cộng đồng.

NH.NG