Cần Thơ: Dừng giải đua vỏ lãi sau tai nạn chết người

Ngày 10-10, Ban tổ chức Giải vô địch đua vỏ composite phường Ngã Năm (TP Cần Thơ) mở rộng năm 2026 cho biết đã có thông báo ngừng giải do khâu chuẩn bị tổ chức chưa đảm bảo an toàn theo yêu cầu.

Thông báo ngừng Giải vô địch đua vỏ Composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026

Ban tổ chức cho biết, do “nhận thấy khâu chuẩn bị tổ chức giải chưa đảm bảo an toàn theo yêu cầu”, nên quyết định dừng tổ chức Giải vô địch đua vỏ Composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 10-10.

Trước đó, ngày 9-10, một thanh niên đi cùng nhóm vận động viên từ Cà Mau đến phường Ngã Năm để chuẩn bị tham dự giải đua. Khi điều khiển vỏ lãi chạy nhanh trên sông Quản Lộ - Phụng Hiệp, người này bất ngờ gặp sóng lớn do phương tiện đi ngược chiều tạo ra, khiến chiếc vỏ lãi bị lật, gãy đôi. Nam thanh niên rơi xuống sông, được người dân vớt lên nhưng đã tử vong.

Chiếc vỏ lãi do nam thanh niên điều khiển bị gãy đôi

Lãnh đạo UBND phường Ngã Năm cho biết, nạn nhân không có tên trong danh sách vận động viên đăng ký thi đấu. Vị trí xảy ra tai nạn nằm ngoài khu vực đường đua dự kiến tổ chức. Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình người gặp nạn.

Giải vô địch đua vỏ Composite phường Ngã Năm dự kiến diễn ra ngày 10-10, quy tụ 48 vận động viên đến từ Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Tây Ninh và Vĩnh Long tham gia. Theo điều lệ, các vận động viên sử dụng vỏ Composite dài 5,2m, nặng 40-45 kg, lắp động cơ xăng công suất 20 mã lực, tranh tài trên đường đua dài 700m.

TUẤN QUANG