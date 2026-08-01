Cần Thơ: Kiểm tra, xử lý dịch vụ "vỏ lãi bay" chưa được cấp phép

Liên quan các clip lan truyền trên mạng xã hội quay cảnh vỏ lãi chở khách du lịch chạy tốc độ cao (còn gọi là “vỏ lãi bay”) trên sông Cần Thơ, ngày 31-7, ông Vương Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết: Hoạt động trên không được cơ quan chức năng cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy.

Ông Vương Công Khanh cho hay, ngay sau khi phát hiện có hoạt động trên, Công an phường Cái Răng phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an TP Cần Thơ) kiểm tra, xác định được 3 tài công cùng các phương tiện chở khách. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu dừng ngay hoạt động và xử lý theo quy định.

Cùng ngày, Công an xã Thới Lai (TP Cần Thơ) phối hợp Phòng Văn hóa – Xã hội xã kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ “vỏ lãi bay” trên địa bàn. 2 cơ sở này cho biết có 4 phương tiện là vỏ lãi có gắn máy (18-23 mã lực), tải trọng khoảng 350kg/chiếc. Các phương tiện chưa đăng ký, chủ phương tiện không được cấp phép kinh doanh hoạt động du lịch dưới nước theo quy định. Đại diện các cơ sở thừa nhận, gần đây có sử dụng vỏ lãi để kinh doanh dịch vụ “vỏ lãi bay” trên các tuyến kênh nội đồng, phục vụ khách du lịch trải nghiệm cảm giác mạnh.

Ông Trần Long Hồ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Thới Lai, cho biết lực lượng chức năng đã giải thích với chủ 2 cơ sở đây là hoạt động chưa được cơ quan chức năng cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy, đe dọa an toàn du khách. UBND xã yêu cầu các cơ sở dừng ngay dịch vụ "vỏ lãi bay" và tiếp tục xử lý theo quy định.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP Cần Thơ, cho biết, đơn vị đã được các địa phương báo cáo sự việc. Từ trước đến nay, sở chưa từng cấp phép cho loại hình dịch vụ du lịch này, đồng thời đã có trao đổi để các địa phương rà soát cho dừng dịch vụ “vỏ lãi bay”, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Thời gian qua, tại một số xã phường ở TP Cần Thơ như: Thới Lai, Cái Răng… xuất hiện tình trạng vỏ lãi chở khách du lịch với tốc độ rất nhanh trên các sông rạch, kênh nội đồng. Các vỏ lãi bốc đầu, phóng nhanh, lắc lư, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông thủy.

Chủ một cơ sở cung cấp dịch vụ “vỏ lãi bay” tại xã Thới Lai cho biết, trung bình mỗi ngày có 20-30 khách tìm đến trải nghiệm dịch vụ “vỏ lãi bay”, chi phí 125.000-250.000 đồng/chuyến (tùy lượng khách và quãng đường di chuyển).

TUẤN QUANG