Xã hội

Cần Thơ: Xây, sửa 125 nhà cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

SGGPO

Ngày 7-9, UBND TP Cần Thơ đồng loạt tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

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Lễ xuất quân hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại phường Mỹ Quới, TP Cần Thơ

Lễ xuất quân được tổ chức đồng loạt tại 9 xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ. Tổng số căn nhà được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát là 125 căn (gồm 65 căn xây mới và sửa chữa 60 căn).

Đối tượng nhận được hỗ trợ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn TP Cần Thơ. Toàn bộ kế hoạch sẽ được triển khai khẩn trương, quyết liệt để hoàn thành toàn bộ công trình vào ngày 17-9-2026.

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Các chiến sĩ lực lượng vũ trang sẵn sàng ra quân hỗ trợ

Để đẩy nhanh tiến độ công việc, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã phân công 300 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phối hợp cùng lực lượng tại địa phương triển khai xây dựng, sửa chữa nhà. Các lực lượng được bố trí theo từng địa bàn, từng công trình, căn cứ khối lượng và tiến độ thực tế, ưu tiên những nơi khó khăn, công trình cấp thiết.

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Lực lượng Quân khu 9 ra quân xuống các địa phương hỗ trợ

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu các sở, ban ngành thành phố và địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và lực lượng Quân khu 9, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bàn giao mặt bằng, bảo đảm vật tư, nhân lực và kiểm soát chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong 10 ngày theo mục tiêu kế hoạch.

Đây là hoạt động phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự tri ân bằng hành động đối với những gia đình có người thân đã cống hiến, hy sinh cho đất nước.

Do đó, cán bộ, chiến sĩ phải làm việc bằng tinh thần, trách nhiệm và nghĩa tình, để mỗi căn nhà hoàn thành thực sự là mái ấm giúp các gia đình ổn định cuộc sống, lan toả nghĩa tình quân dân trên địa bàn.

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TUẤN QUANG

Từ khóa

Cần Thơ xuất quân Quân khu 9 hỗ trợ xóa nhà tạm nhà dột chất độc hóa học

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