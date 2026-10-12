Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội để chiếm đoạt tiền

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội, thông báo cấp thẻ bảo hiểm y tế hoặc hoàn trả tiền, sau đó gửi ứng dụng giả mạo để đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Ứng dụng VssID giả mạo có thể đánh cắp thông tin khi được cấp quyền truy cập điện thoại. Ảnh minh hoạ

Dẫn dụ tải đường link, tệp “vssid.apk” giả mạo

Chiều 12-10, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, các đối tượng lừa đảo thường gọi điện, giả danh cán bộ BHXH hoặc cán bộ công an, thông báo người dân thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) an toàn khu hoặc được hoàn trả tiền BHYT năm 2026.

Sau đó, đối tượng viện lý do hồ sơ định danh điện tử bị lỗi, chưa kích hoạt mã đối tượng an toàn khu hoặc thông tin tài khoản nhận tiền chưa khớp, yêu cầu người dân xử lý ngay trong ngày để không bị mất quyền lợi. Các đối tượng đề nghị kết bạn Zalo, gửi đường link hoặc tệp cài đặt .apk giả mạo, dẫn dụ người dân tải về và cấp quyền trợ năng trên điện thoại.

Khi được cấp quyền, mã độc có thể theo dõi thao tác, đánh cắp thông tin đăng nhập ngân hàng, đọc hoặc can thiệp tin nhắn chứa mã OTP, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và thực hiện giao dịch chuyển tiền trái phép.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, các đối tượng giả danh cán bộ BHXH, cán bộ công an hoặc cán bộ xã, phường thông báo về việc người dân khám, chữa bệnh và hưởng chế độ BHXH, BHYT được tích hợp trên ứng dụng VssID, không cần sử dụng thẻ BHYT hoặc sổ BHXH giấy như trước. Tiếp theo, đối tượng yêu cầu người dân cập nhật, đồng bộ dữ liệu để tránh bị gián đoạn quyền lợi, sau đó gửi đường link hoặc mã QR dẫn đến tệp “vssid.apk”. Đây là phần mềm giả mạo ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam, có giao diện, biểu tượng và tên gọi tương tự ứng dụng chính thức.

Tăng cường cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân

Theo BHXH Việt Nam, ứng dụng giả mạo có thể yêu cầu quyền đọc tin nhắn, truy cập danh bạ hoặc điều khiển màn hình từ xa. Nếu chấp thuận, người dùng có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Để phòng tránh bị lừa đảo, BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân:

Thứ nhất, xác minh thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu cập nhật dữ liệu hoặc thông báo hoàn trả tiền BHYT; không làm theo hướng dẫn chỉ vì bị thúc ép hoặc đe dọa mất quyền lợi.

Thứ hai, chỉ tải ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số từ Google Play hoặc App Store. Không truy cập đường link, quét mã QR, cài tệp .apk do người lạ gửi hoặc cấp quyền điều khiển điện thoại theo hướng dẫn chưa được xác minh.

Thứ ba, bảo vệ thông tin cá nhân; không gửi ảnh căn cước công dân, cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc chuyển tiền cho người tự xưng là cán bộ BHXH để “xác thực”, “đồng bộ dữ liệu” hay “nhận tiền hoàn trả”.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan công an gần nhất và thông báo cho cơ quan BHXH địa phương. Nếu nghi ngờ tài khoản ngân hàng bị xâm nhập hoặc phát sinh giao dịch bất thường, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng để bảo vệ tài khoản.

Người dân có thể tra cứu thông tin, liên hệ hỗ trợ qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại baohiemxahoi.gov.vn; tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 90 68 hoặc ứng dụng VssID – BHXH số để tra cứu quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp.

QUỐC ANH