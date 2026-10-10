Ra quân hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, nhận diện hành vi lừa đảo

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10, các phường An Hội Tây, Phú Nhuận tổ chức nhiều hoạt động hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến.

Lãnh đạo phường An Hội Tây cùng đại biểu khai mạc Ngày hội Chuyển đổi số

Ngày 10-10, UBND phường An Hội Tây (TPHCM) tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số năm 2026, triển lãm “Tech expo An Hội Tây - Công nghệ vì cuộc sống” với các sản phẩm công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tại ngày hội, phường ra quân hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng, tiện ích số; triển khai các hoạt động xây dựng tuyến đường số tại đường Quang Trung và đường số 45.

UBND phường An Hội Tây cũng ký kết thỏa thuận đồng hành chuyển đổi số với các doanh nghiệp, đơn vị. Nội dung hợp tác tập trung việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực như giáo dục, kinh tế số, công dân số…

Ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Tây cho biết, các chính sách ứng dụng giải pháp công nghệ được triển khai trên địa bàn xuất phát từ lợi ích của người dân. Phường tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh ứng dụng phương thức thanh toán thông minh; hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ tài chính, y tế, giáo dục số một cách an toàn, hiệu quả.

Người dân trải nghiệm các dịch vụ số tại Ngày hội Chuyển đổi số phường An Hội Tây

Cùng ngày, UBND phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10 và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Ngoài đăng ký thi đua, các tổ công nghệ số phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt, đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn làm thủ tục hành chính cho người yếu thế, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, tiểu thương và hộ kinh doanh.

Theo đó, người dân được hướng dẫn sử dụng VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thông tin chính thống, thanh toán số hoặc nhận diện hành vi lừa đảo trên mạng.

Phường Phú Nhuận trao quà đến học sinh tại lễ phát động

Với tinh thần “Mỗi người dân thêm một kỹ năng số - mỗi gia đình thêm một tiện ích số - mỗi khu phố thêm một hành động thiết thực”, lãnh đạo phường Phú Nhuận kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và người dân phường tích cực hưởng ứng, cùng học, cùng làm, cùng lan tỏa phong trào chuyển đổi số.

Thành viên tổ công nghệ số phường Phú Nhuận đến nhà hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng trên điện thoại

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