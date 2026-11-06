Nam bộ chiều có mưa dông, Bắc bộ chưa rét, không khí lạnh đang áp sát

Từ chiều tối 6-11, Nam bộ có mưa dông rải rác, cuối tuần mưa có thể tăng ở miền Đông Nam bộ. Bắc bộ chưa rét nhưng chiều tối và đêm nay có nơi mưa trên 70mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 6-11, khu vực Bắc bộ đã có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo chiều tối và đêm nay, Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Nhiều nơi ở Bắc bộ có mưa sáng 6-11. Ảnh radar thời tiết tổng hợp. Nguồn: Chụp lại màn hình

Theo phân tích của các chuyên gia khí tượng, khối không khí lạnh hiện bao phủ phần lớn khu vực phía Nam Trung Quốc, đang di chuyển chậm về phía biên giới phía Bắc nước ta và có xu hướng lệch về phía Đông thay vì tràn thẳng xuống Bắc bộ. Do tác động yếu, không khí lạnh chưa làm nhiệt độ giảm mạnh mà chủ yếu gây xáo trộn khí quyển, làm gia tăng độ ẩm. Nhiệt độ ở Bắc bộ vẫn phổ biến 28-31 độ C. Thời tiết dịu hơn nhưng chưa xuất hiện cảm giác lạnh.

Gió Đông Nam sẽ đưa những đám mây từ vịnh Bắc bộ vào đất liền, gây mưa rải rác ở Bắc bộ. Độ ẩm tại Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tăng dần do tác động của không khí lạnh yếu. Từ chiều tối 6-11, mưa dông có khả năng tăng.

Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang là những địa phương cần đề phòng mưa lớn hơn các khu vực khác.

Từ ngày 8 đến 9-11, miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh mạnh hơn. Trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Hà Nội chưa lạnh, dự báo sẽ rét từ ngày 8 và 9-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trọng điểm mưa trong những ngày tới là từ ngày 9 đến 12-11, tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Trong ngày 6-11, khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ ít mưa hơn Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Từ chiều tối, mưa ở Lâm Đồng và Nam bộ có thể tăng nhưng chủ yếu vẫn rải rác.

Trong 2 ngày cuối tuần, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa dông nhiều hơn. Các nhiễu động gây mưa có xu hướng phát triển mạnh hơn vào chiều tối 7-11 và ngày 8-11. Mưa dông có khả năng gia tăng, xuất hiện mưa vừa, mưa to, kèm dông sét và gió giật mạnh.

Tại TPHCM và Nam bộ, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình đi lại, hạn chế qua những tuyến đường thường xuyên ngập nước khi mưa lớn trùng thời điểm thủy triều lên. Khi có dông sét, tránh trú dưới cây lớn, gần bảng quảng cáo, cột điện hoặc công trình thiếu an toàn.

PHÚC VĂN