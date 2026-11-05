Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ ra mắt Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam

Chiều tối 5-11, sau phiên họp của Quốc hội, Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam ra mắt với 150 thành viên, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm Chủ tịch Nhóm.

Dự và phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương những đóng góp quan trọng của các nữ đại biểu Quốc hội vào công tác lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước cũng như trong hoạt động đối ngoại nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhấn mạnh khối lượng công việc của Quốc hội ngày càng lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội quán triệt sâu sắc tinh thần mới trong công tác xây dựng pháp luật, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế.

Nhóm cần quan tâm nghiên cứu sâu sắc các chính sách liên quan phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; tiếp tục phát huy thế mạnh của nữ nghị sĩ trong đối ngoại nghị viện, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI, chiều 5-11. Ảnh: QUANG PHÚC

“Chúng ta phải gần gũi với cử tri và nhân dân, nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân để phản ánh ở nghị trường; phản ánh đến Chính phủ, các bộ ngành, địa phương để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của người dân. Mục tiêu cuối cùng là phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và phương pháp hoạt động, phát huy tốt vai trò, vị thế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

ANH PHƯƠNG - CẨM HÀ