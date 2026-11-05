Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị buộc thôi việc

Ngày 5-11, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định 2110/QĐ-TTg thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật Đảng.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế

Thời điểm thi hành kỷ luật kể từ ngày Quyết định số 392-QĐNS/TW ngày 22-9-2026 của Ban Bí thư có hiệu lực.

Trước đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế (nguyên Giám đốc Bệnh viện K) vì có những vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác chức Thứ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia đối với ông Trần Văn Thuấn.

Liên quan vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ".

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LÂM NGUYÊN