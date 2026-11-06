Phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, hộ quốc an dân

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7-11-2026 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM), dự kiến có sự tham dự của 1.645 đại biểu chính thức.

Nhân sự kiện lần đầu được tổ chức tại TPHCM, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức đại hội, trao đổi với PV Báo SGGP về yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ mới.

* PHÓNG VIÊN: Thưa Hòa thượng, đại hội diễn ra đúng dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam. Nhìn lại chặng đường đã qua, Hòa thượng kỳ vọng điều gì ở kỳ đại hội này?

- Hòa thượng THÍCH HUỆ THÔNG: Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, tinh thần đoàn kết, hòa hợp, hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc luôn là nền tảng quan trọng, góp phần quyết định những thành tựu trong công tác Phật sự của GHPG Việt Nam.

Tôi mong muốn tinh thần ấy tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong nhiệm kỳ mới. Đây là những giá trị cốt lõi của Phật giáo Việt Nam, đồng thời là cơ sở để Giáo hội tiếp tục phát triển. Tôi cũng kỳ vọng đại hội sẽ góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới hoạt động Giáo hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

* Công tác đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn bị nhân sự kế thừa được Giáo hội quan tâm ra sao trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt đối với đội ngũ tăng ni trẻ?

- Đề án nhân sự Đại hội lần thứ X quan tâm các tiêu chí lựa chọn tăng ni trẻ tham gia Hội đồng Trị sự: nền tảng vững chắc về Phật học, kiến thức thế học, năng lực ngoại ngữ, tin học và kỹ năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Điều này thể hiện tầm nhìn dài hạn trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Giáo hội; vừa chuẩn bị đội ngũ kế thừa, vừa khẳng định định hướng giáo dục, bồi dưỡng thế hệ tăng ni trẻ đủ phẩm hạnh, năng lực và trí tuệ để đảm nhận các Phật sự trong tương lai.

* Việc ra mắt chuyên trang đại hội cho thấy thêm một bước tiến trong ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động của Giáo hội. Hòa thượng kỳ vọng chuyển đổi số tạo thay đổi gì trong quản lý, điều hành Phật sự?

- Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, diễn ra trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. GHPG Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Việc ra mắt chuyên trang đại hội, ứng dụng công nghệ số trong thông tin và tổ chức hoạt động là sự chủ động tiếp cận phương thức quản lý hiện đại, hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội kỳ vọng từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số, tiến tới số hóa hệ thống văn bản, hồ sơ và quy trình xử lý công việc hành chính. Đây là giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tăng cường tính liên thông và phối hợp giữa các cấp Giáo hội. Để thực hiện mục tiêu này, Giáo hội quan tâm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ lãnh đạo, Ban Thư ký và nhân sự phụ trách văn phòng các cấp. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực sử dụng công nghệ, chuẩn hóa quy trình hành chính, xây dựng phương thức làm việc phù hợp với yêu cầu thời đại. Hướng đi này giúp Giáo hội thích ứng với tiến trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao chất lượng hoạt động Phật sự, phát huy tinh thần đổi mới, chủ động hội nhập và đồng hành cùng sự phát triển của xã hội.

* Giáo hội sẽ triển khai những nhiệm vụ gì để nghị quyết của đại hội sớm đi vào hoạt động Phật sự tại các địa phương, cơ sở tự viện?

- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự sẽ tổ chức các khóa tập huấn, triển khai Nghị quyết Đại hội, nội dung tu chỉnh Hiến chương GHPG Việt Nam lần thứ VIII; quán triệt chủ đề đại hội đến các cấp Giáo hội và phổ biến rộng rãi trong đồng bào Phật tử. Thông qua phổ biến, hướng dẫn thực hiện, các cấp Giáo hội, cơ sở tự viện và đồng bào Phật tử sẽ nắm vững những định hướng trọng tâm, nâng cao trách nhiệm, phát huy sự đồng thuận, chủ động tham gia thực hiện các mục tiêu đại hội đề ra.

Qua đó, toàn hệ thống Giáo hội cùng chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đóng góp vào xây dựng, phát triển Giáo hội; tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, góp phần vào công cuộc đổi mới và phát triển bền vững của đất nước.

* Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần đầu tiên tổ chức tại TPHCM. Hòa thượng đánh giá thế nào về ý nghĩa của sự kiện này và vai trò của Phật giáo TPHCM trong nhiệm kỳ mới? - Thành phố mang tên Bác là đô thị năng động, sáng tạo, nghĩa tình, đồng thời là trung tâm khoa học, kinh tế, văn hóa và giáo dục lớn của cả nước, có nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động Phật sự. Việc tổ chức đại hội tại TPHCM cũng góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của Phật giáo thành phố, đồng hành cùng sự phát triển chung của GHPG Việt Nam. Đặc biệt, Phật giáo TPHCM cần phát huy vai trò trong sự nghiệp đổi mới cùng đất nước theo chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.

THU HOÀI - HOÀI NAM thực hiện