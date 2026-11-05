Xã hội

Hơn 37,5 triệu lượt phương tiện lưu thông trên 15 tuyến cao tốc đầu tư công

SGGPO

Chiều 5-11, Cục Đường bộ Việt Nam đã thông tin về lưu lượng xe và giá trị thu trên các tuyến đường cao tốc đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, có 15 tuyến đường cao tốc đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã tổ chức thu phí trong giai đoạn từ tháng 3-2026 đến tháng 10-2026.

Đến thời điểm này, tổng số lượt xe trên 15 tuyến đạt 37.525.668 lượt, tổng giá trị thu đạt 3.507 tỷ đồng.

Trong đó, tháng 9-2026: lưu lượng phương tiện đạt 5.858.921 lượt, tổng giá trị thu đạt 552,79 tỷ đồng. Trong tháng 10-2026, tổng lưu lượng đạt 5.760.042 lượt, tổng giá trị thu đạt 548,9 tỷ đồng.

15 tuyến đường cao tốc đầu tư công thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông gồm các tuyến: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong; Vân Phong - Nha Trang; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây.

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