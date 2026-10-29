Cà Mau ghi nhận 2 ca mắc viêm não mô cầu, 1 người tử vong

Ngày 29-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu.

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Trong đó, bệnh nhân Đ.K.N. (46 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) đã tử vong. Đây là trường hợp tử vong thứ 2 do viêm não mô cầu được ghi nhận tại tỉnh Cà Mau trong năm nay.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định 22 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Những người này đã được cấp thuốc kháng sinh dự phòng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe trong 10 ngày. Đến nay, sức khỏe của cả 22 người đều ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện sốt.

Ca còn lại là bệnh nhân N.T.D. (33 tuổi), phát bệnh ngày 25-10, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Có 4 người trong gia đình bệnh nhân được xác định là F1, đã được cho uống thuốc kháng sinh dự phòng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau đã phối hợp với trạm y tế các địa phương, đặc biệt là nơi có bệnh nhân viêm não mô cầu, xử lý môi trường, phun hóa chất khử khuẩn; giám sát chặt các hộ có ca bệnh và người tiếp xúc. Đồng thời cung cấp thông tin để người dân hiểu và chủ động phòng ngừa, tránh hoang mang hoặc chủ quan.

Cùng ngày, đoàn công tác gồm lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Viện Pasteur TPHCM và đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã đến làm việc tại xã Sông Đốc, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời và Bệnh viện Đa tỉnh khoa Cà Mau. Nội dung tập trung vào giám sát, kiểm soát bệnh trong cộng đồng, phát hiện ca bệnh viêm não mô cầu, thu dung điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn.

TẤN THÁI