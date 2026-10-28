Treo thưởng xe máy điện, tặng gạo để khuyến khích người dân khám sức khỏe

Nhằm đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân, nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng tổ chức bốc thăm trúng thưởng xe máy điện, đồ gia dụng, gạo và thưởng nóng cho tổ dân phố vận động được đông người dân tham gia khám sức khỏe.

Trước đó, ngày 1-10, UBND tỉnh Lâm Đồng phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trước ngày 30-11.

Tuy nhiên, tại một số nơi tiến độ chậm, nên địa phương tổ chức nhiều cách làm phù hợp để vận động người dân tham gia. Cụ thể, một số xã, phường huy động nguồn lực xã hội hóa, tổ chức bốc thăm trúng thưởng và khen thưởng các tổ dân phố tích cực vận động người dân đi khám.

Ông Nguyễn Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng) trao thưởng chiếc xe máy điện cho người dân

Ông Nguyễn Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm, cho biết địa phương đã vận động các nguồn lực để trao nhiều phần quà cho người dân tham gia khám sức khỏe. Trong đó, có 2 xe máy điện (mỗi chiếc trị giá hơn 15 triệu đồng), cùng nhiều đồ điện gia dụng, thực phẩm...

Một người dân xã Hàm Kiệm may mắn trúng thưởng.

Chương trình góp phần khuyến khích người dân đến khám sức khỏe. Do bà con ban ngày phải đi làm, địa phương và đơn vị tổ chức dự kiến triển khai khám sức khỏe vào ban đêm, tạo điều kiện để người dân chủ động thời gian.

Các xã, phường ở tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám sức khỏe cho người dân

Phường Hàm Thắng cũng áp dụng hình thức “thưởng nóng”. Ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, cho biết từ nguồn xã hội hóa, phường treo thưởng 3 triệu đồng cho tổ dân phố vận động được trên 300 người dân đến khám sức khỏe trong một ngày; mức thưởng 1 triệu đồng đối với tổ vận động được trên 250 người tham gia. Đến nay, đã có Tổ dân phố Phú Long được nhận thưởng 3 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Tiến Thành trao quà cho người dân

Tại phường Tiến Thành, địa phương đã huy động nguồn lực xã hội hóa để có thêm quà tặng, tạo động lực cho người dân tham gia khám sức khỏe. Bà Trần Thị Trung Trinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tiến Thành, cho biết địa phương vận động được hàng chục tấn gạo để trao thưởng cho người dân thông qua hình thức bốc thăm may mắn. Sau khi khám sức khỏe, người dân có cơ hội nhận phần quà 5kg gạo.

Người dân phường Tiến Thành bốc thăm quà sau khi khám sức khỏe

Bên cạnh đó, phường Tiến Thành tổ chức khám sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật và những người khó khăn trong đi lại.

Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng dự kiến tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho gần 3,9 triệu người dân, tương đương 100% dân số. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành chiến dịch trước ngày 30-11.

TIẾN THẮNG