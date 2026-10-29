Bộ Y tế đề xuất tiếp tục hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 1,3 triệu người dân tộc thiểu số

Bộ Y tế đề xuất tiếp tục hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho khoảng 1,3 triệu người dân tộc thiểu số đã thoát khỏi địa bàn khó khăn, nhằm tránh gián đoạn quyền lợi khám, chữa bệnh từ ngày 1-11.

Bộ Y tế đề xuất tiếp tục hỗ trợ đóng BHYT cho người dân tộc thiểu số nhằm bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh. Ảnh: NGỌC DUNG

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ kết thúc ngày 31-10, trong khi quy định thay thế chưa hoàn tất.

Theo Bộ Y tế, chính sách đã giúp duy trì BHYT cho khoảng 2 triệu người mỗi năm. Năm 2025, hơn 2 triệu người thuộc nhóm này được hỗ trợ, với kinh phí hơn 1.810 tỷ đồng.

Đến tháng 10, hơn 1,3 triệu người vẫn thuộc diện được hỗ trợ. Trong đó, 15 tỉnh, thành phố hỗ trợ toàn bộ phần đóng còn lại; 2 địa phương hỗ trợ một phần; 17 địa phương chưa hỗ trợ thêm.

Nếu chính sách không được tiếp tục, khoảng 1,3 triệu người có thể mất hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Tại các địa phương chưa hỗ trợ phần đóng còn lại, người dân có thể phải tự đóng toàn bộ mức phí BHYT, cao khoảng 3,3 lần so với hiện nay.

Bộ Y tế nhận định, phần lớn nhóm đối tượng này có thu nhập thấp, khả năng tự đóng hạn chế, nên nguy cơ ngừng tham gia BHYT cao. Điều này có thể khiến quyền lợi khám, chữa bệnh bị gián đoạn, nhất là với người mắc bệnh mạn tính cần điều trị dài ngày.

Bộ Y tế đề xuất tiếp tục hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT cho nhóm đối tượng trên từ ngày 1-11 đến khi quy định mới có hiệu lực. Kinh phí hỗ trợ trong 2 tháng cuối năm 2026 dự kiến khoảng 207 tỷ đồng.

NGỌC DUNG