Đèn pin đang sạc bốc cháy, thiếu nữ 14 tuổi bỏng hô hấp nặng

Chiếc đèn pin đang sạc bất ngờ cháy và lan sang gối trên giường ngủ. Nạn nhân 14 tuổi bị kẹt trong khói và lửa khoảng 15 phút trước khi được người thân hỗ trợ đưa ra ngoài.

Ngày 28-10, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết vừa điều trị một trường hợp bỏng đường thở nặng do đèn pin bốc cháy khi đang sạc.

Hình ảnh nội soi khí quản bệnh nhi bị bỏng hô hấp do cháy đèn pin đang sạc.

Theo đó, tai nạn xảy ra lúc 0 giờ ngày 24-10 trong phòng ngủ của của nạn nhân nữ 14 tuổi. Chiếc đèn pin đang sạc bất ngờ bốc cháy và lan sang gối. Nạn nhân bị kẹt trong khói và lửa khoảng 15 phút trước khi được người thân hỗ trợ đưa ra ngoài.

Mặc dù không bị tổn thương về da, nhưng cô bé ho nhiều, khàn tiếng, thở mệt. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, bệnh nhi suy hô hấp, Sp02 chỉ còn 93%.

Ngay lập tức, ê-kíp nội soi Khoa Hô hấp phối hợp bác sĩ gây mê tiến hành nội soi phế quản cấp cứu. Hình ảnh nội soi ghi nhận, muội than bám dày từ mũi tới thanh quản, khí quản xuống tận các phế quản, niêm mạc sưng đỏ.

Ê-kíp nội soi cấp cứu cho bệnh nhi.

Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng đường thở do hít khói độ 3, mức độ nặng. Các bác sĩ nhanh chóng làm sạch muội than trong đường thở, thao tác cẩn trọng giúp tránh tổn thương. Sau đó, bệnh nhi được chuyển Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi sát.

Ở lần nội soi thứ hai sau 48 giờ, đường thở của bệnh nhi được làm sạch và thông thoáng. Dự kiến, bệnh nhi được xuất viện trong hôm nay.

Theo ThS-BSCK2 Hồ Thiên Hương, Phó trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, sạc đèn pin, sạc pin dự phòng, sạc điện thoại qua đêm là thói quen phổ biến ở các gia đình.

Tuy nhiên, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến chập điện, quá nhiệt và bốc cháy, nhất là khi sạc lâu, sạc đặt trên chăn, gối, nệm.

Vì vậy, bác sĩ đề nghị quý phụ huynh không sạc các thiết bị qua đêm, không để thiết bị sạc khi không có người trông. Không đặt thiết bị đang sạc trên giường, gối, nệm, sofa hoặc gần đồ dễ cháy.

Đồng thời, dùng bộ sạc đúng loại, rõ nguồn gốc, rút sạc khi pin đã đầy. Ngưng dùng pin hoặc thiết bị bị phồng, nóng bất thường, có mùi khét. Đặc biệt, không để trẻ ngủ cạnh thiết bị đang sạc. Ngoài ra, các gia đình nên lắp thiết bị báo khói, trang bị bình chữa cháy và dạy trẻ cách thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn.

GIAO LINH