Chủ thẻ tín dụng OCB có thêm phương án vay tiêu dùng mới

Khi nhu cầu chi tiêu ngày càng đa dạng, bài toán tài chính cá nhân không chỉ nằm ở việc có đủ nguồn tiền, mà còn ở cách phân bổ dòng tiền phù hợp với từng thời điểm. Từ nhu cầu đó, ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã phát triển Flex Fund - giải pháp giúp chủ thẻ tín dụng đủ điều kiện chuyển một phần hạn mức khả dụng thành khoản vay trả góp, qua đó có thêm lựa chọn linh hoạt cho những kế hoạch cần được thực hiện đúng lúc.

Khi bài toán không chỉ là “chi bao nhiêu” mà còn là “chi khi nào”

Trong quản lý tài chính cá nhân, không phải khoản chi nào cũng phát sinh bất ngờ. Nhiều nhu cầu lớn như học phí đến kỳ, chi phí sửa chữa nhà cửa, thay mới thiết bị làm việc hay các chuyến du lịch đều là những kế hoạch có thể dự tính trước. Tuy nhiên, thời điểm cần thanh toán không phải lúc nào cũng trùng hợp với lúc nguồn tiền sẵn sàng.

Do đó, bên cạnh việc xác định số tiền cần chi, cách phân bổ khoản thanh toán theo thời gian ngày càng được nhiều người quan tâm. Việc dồn một khoản chi phí lớn vào cùng một thời điểm có thể gây áp lực lên các nhu cầu khác, trong khi trì hoãn chưa chắc đã là lựa chọn phù hợp.

Đây cũng là bài toán mà chị N.T.T, ngụ tại phường Hạnh Thông, TPHCM, phải cân nhắc khi có nhu cầu sửa nhà nhưng vẫn muốn đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho sinh hoạt gia đình.

“Khoản sửa nhà đã nằm trong kế hoạch của gia đình, nên điều tôi quan tâm là làm sao không phải sử dụng một khoản tiền lớn cùng lúc. Khi biết có thể chuyển một phần hạn mức thẻ thành khoản vay trả góp và nhận tiền vào tài khoản, tôi có thêm phương án để sắp xếp tài chính hợp lý hơn, trong khi phần hạn mức còn lại vẫn có thể dùng cho các chi tiêu thường ngày”, chị N.T.T chia sẻ.

Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng OCB OMNI, khách hàng dễ dàng hoàn thành hồ sơ đăng ký và nhận tiền trực tiếp vào tài khoản

Trước nhiều giải pháp được quảng cáo rộng rãi trên thị trường, Flex Fund - Vay tiêu dùng linh hoạt của ngân hàng Phương Đông (OCB) gây chú ý vì tính ứng dụng cao, sự tiện lợi và linh hoạt khi chủ thẻ tín dụng đủ điều kiện có thể chuyển từ 1 triệu đồng đến tối đa 90% hạn mức tín dụng khả dụng thành khoản vay trả góp, lựa chọn kỳ hạn từ 3 đến 60 tháng và nhận tiền giải ngân trực tiếp vào tài khoản thanh toán OCB sau khi được phê duyệt.

Điểm đáng chú ý là khách hàng không cần chuyển đổi toàn bộ hạn mức. Tùy theo nhu cầu và điều kiện phê duyệt, người dùng có thể linh hoạt chọn phần hạn mức cần thiết cho khoản chi tại thời điểm đó, đồng thời duy trì phần còn lại cho các giao dịch bằng thẻ hàng ngày.

Linh hoạt nguồn vốn, tối ưu hạn mức

Khả năng phân bổ tài chính linh hoạt của Flex Fund còn thể hiện trong quá trình hoàn trả khoản vay. Khi khách hàng thanh toán nợ gốc theo từng kỳ, hạn mức tín dụng tương ứng sẽ được khôi phục theo quy định. Nhờ vậy, việc trích một phần hạn mức cho khoản vay không làm ảnh hưởng toàn bộ đến khả năng chi tiêu qua thẻ trong suốt thời gian vay.

Toàn bộ quy trình đăng ký được thực hiện trực tuyến trên ứng dụng OCB OMNI. Khách hàng đủ điều kiện chỉ cần truy cập Flex Fund, chọn số tiền vay, kỳ hạn phù hợp, kiểm tra thông tin, xác nhận và ký hồ sơ điện tử. Sau khi khoản vay được phê duyệt, tiền sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản thanh toán OCB để khách hàng chủ động sử dụng theo nhu cầu.

Theo lãnh đạo OCB, Flex Fund được phát triển nhằm mở rộng cách thức sử dụng hạn mức tín dụng, đáp ứng sát hơn với nhu cầu tài chính thực tế của khách hàng: "Nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng và không phải lúc nào cũng có thể giải quyết chỉ bằng một hình thức thanh toán. Với Flex Fund, OCB mong muốn giúp khách hàng khai thác hiệu quả hơn hạn mức tín dụng đã được cấp, từ đó có thêm nguồn lực cho các nhu cầu cần thiết mà vẫn duy trì khả năng sử dụng phần hạn mức còn lại".

Trong bối cảnh nhu cầu tài chính cá nhân ngày càng đa dạng, các giải pháp tín dụng cũng đang được thiết kế theo hướng linh hoạt hơn, phù hợp với từng thời điểm và mục đích sử dụng. Flex Fund là minh chứng cho cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm, giúp người dùng khai thác hạn mức tín dụng hiệu quả thông qua những giải pháp thiết thực và dễ tiếp cận.

BẢO LONG