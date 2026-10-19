Ngân hàng Nam Á giảm lãi suất, dành hơn 25.000 tỷ đồng vốn ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm, đồng thời dành hơn 25.000 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí tài chính, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Động thái này nhằm hưởng ứng định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế.

Nam A Bank triển khai các chương trình giảm lãi suất cho vay tiếp sức doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

Theo thông tin công bố ngày 19-10, Nam A Bank điều chỉnh giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với các nhóm khách hàng và khoản vay thuộc chương trình áp dụng. Ngân hàng đồng thời điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, góp phần giảm chi phí vốn đầu vào.

Bên cạnh chính sách giảm lãi suất, Nam A Bank triển khai các gói tín dụng ưu đãi với tổng hạn mức hơn 25.000 tỷ đồng, tập trung các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và những ngành có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế.

Trong cơ cấu nguồn vốn ưu đãi, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản được bố trí 15.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực hạ tầng, công nghệ số được dành 4.000 tỷ đồng; doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, trái cây được bố trí 3.600 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng dành 1.400 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp và 1.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc thiết kế các gói tín dụng theo từng nhóm ngành giúp tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, duy trì hoạt động sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các chính sách này thể hiện cam kết của Nam A Bank trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng xuất khẩu và phát triển kinh tế bền vững.

Không chỉ tập trung giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp thông qua các chương trình lãi suất ưu đãi, Nam A Bank còn đẩy mạnh các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng. Theo đó, ngân hàng linh hoạt trong việc nhận tài sản bảo đảm phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp như hàng tồn kho, khoản phải thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh và các dòng tài sản hình thành trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Việc mở rộng các hình thức tài sản bảo đảm giúp nhiều doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn mà không phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản bất động sản. Giải pháp này góp phần tháo gỡ những vướng mắc phổ biến về tài sản thế chấp, giúp doanh nghiệp chủ động bổ sung vốn lưu động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và nắm bắt cơ hội mở rộng thị trường.

Đại diện Nam A Bank cho biết, việc giảm lãi suất huy động và triển khai các gói tín dụng ưu đãi là một phần trong định hướng đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội phục hồi và tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Nam A Bank cam kết tiếp tục tối ưu chi phí hoạt động, cân đối nguồn vốn hiệu quả để duy trì các chương trình hỗ trợ khách hàng, đồng thời bảo đảm hoạt động kinh doanh an toàn, bền vững.

KIM NGÂN