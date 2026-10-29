- Sân bay Long Thành: Gỡ khó tiến độ, chuẩn bị đón khách

Hướng tới khai thác thương mại từ cuối tháng 12-2026, sân bay Long Thành đang hoàn thiện công trình, chuẩn bị điều kiện vận hành và phương án đón các chuyến bay. Tuy nhiên, 4 gói thầu trọng yếu được dự báo khó hoàn thành trong tháng 12, đặt ra áp lực lớn về tiến độ.

Video: Tập trung nhân lực, máy móc thi công các hạng mục trọng yếu tại sân bay Long Thành

Chuẩn bị phương án khai thác

Ngày 29-10, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3, sân bay Long Thành giai đoạn 1, thông tin các đơn vị đang phối hợp chuẩn bị phương án khai thác. Trong giai đoạn đầu, sân bay dự kiến khai thác tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Các chuyên gia nước ngoài phối hợp lắp đặt hệ thống soi chiếu hành lý tự động tại nhà ga hành khách. Ảnh: XUÂN TRUNG

Các hãng hàng không trong nước sẽ từng bước tổ chức hoạt động tại sân bay mới, phù hợp với điều kiện thực tế và phương án phối hợp khai thác với sân bay Tân Sơn Nhất.

Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế. Vietjet Air dự kiến mở các đường bay nội địa nối Long Thành với những trung tâm kinh tế, du lịch lớn. Nhiều hãng hàng không quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc khai thác tại Long Thành.

Khu vực trung tâm nhà ga hành khách đang được thi công hoàn thiện. Ảnh: GIA HÂN

Cơ quan quản lý, đơn vị khai thác cảng và các hãng hàng không đang phối hợp xây dựng phương án phân bổ chuyến bay, trên cơ sở tham số điều phối giờ cất, hạ cánh và kế hoạch khai thác giữa hai sân bay, bảo đảm tuân thủ các quy định hàng không quốc tế.

Cùng với phương án đón khách, hạ tầng dịch vụ thiết yếu đang được hoàn thiện. Hệ thống cung cấp nhiên liệu máy bay đã hoàn thành xây lắp, chuyển sang làm sạch và chạy thử đồng bộ.

Hệ thống được ACV đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế JIG, gồm 6 bể chứa với tổng dung tích 36.000m³, 10 bơm nhập và 4 bơm cấp. Mạng đường ống ngầm kết nối khu bể chứa với khu bay, tích hợp điều khiển, giám sát tự động để cung ứng nhiên liệu liên tục.

Các quầy phục vụ hành khách, tiếp nhận hành lý và hệ thống thông tin chuyến bay đang được hoàn thiện. Ảnh: GIA HÂN

Theo Chi nhánh Dịch vụ nhiên liệu hàng không Long Thành (LTAFS), công việc trọng tâm hiện nay là loại bỏ tạp chất trong đường ống, kiểm tra độ ổn định của thiết bị và bảo đảm chất lượng nhiên liệu đầu ra.

Công tác này dự kiến hoàn tất trong tháng 11-2026, làm cơ sở đánh giá theo chương trình IATA Fuel Quality Pool (IFQP) và thực hiện nghiệm thu.

Khu vực nhập nhiên liệu có 10 làn kết nối với 10 bơm nhập, tổng công suất 600m³/giờ. Ảnh: ACV

LTAFS cũng đang hoàn thiện tài liệu quản lý, quy trình khai thác, hồ sơ kỹ thuật; thực hiện thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không và chấp thuận đưa công trình vào khai thác.

Gỡ khó tiến độ các hạng mục trọng yếu

Theo ACV, đến giữa tháng 10-2026, các công trình thuộc dự án thành phần 3 đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng tính theo giá trị hợp đồng. Trong 16 gói thầu chính, 4 gói đã hoàn thành. Trong 12 gói còn lại, 8 gói có khả năng hoàn thành trong tháng 12, gồm các hạng mục như đường cất hạ cánh thứ nhất, đường lăn, sân đỗ tàu bay; đường cất hạ cánh thứ hai; sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách và hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Khu vực cầu tiếp cận nhà ga đang được tăng tốc thi công. Ảnh: GIA HÂN

Bốn gói thầu trọng yếu được dự báo khó hoàn thành trong tháng 12-2026 gồm: giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; nhà ga hành khách; nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; nhà để xe.

Đây là những gói thầu có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Tiến độ nhiều hạng mục phụ thuộc vào thời tiết và khả năng huy động nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm.

Các hạng mục hoàn thiện, lắp đặt thiết bị cần nhiều chuyên gia kỹ thuật và lao động có tay nghề. Ảnh: GIA HÂN

Chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nguồn lực, triển khai hàng trăm mũi thi công theo chế độ 3 ca, 4 kíp. Tuy nhiên, nguy cơ chậm hoàn thành các hạng mục trọng yếu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đưa sân bay vào khai thác đồng bộ theo mục tiêu đề ra.

Kết nối đối tác, phát triển mạng đường bay Từ ngày 21 đến 23-10, tại Messe Frankfurt, Đức, đoàn công tác ACV do ông Lê Văn Khiên, Thành viên Hội đồng quản trị, làm trưởng đoàn, cùng đại diện các ban chức năng và sân bay Long Thành tham dự Routes World 2026. Tại diễn đàn xúc tiến phát triển mạng đường bay này, đoàn làm việc với các hãng hàng không quốc tế và đơn vị khai thác cảng, tìm hiểu cơ hội phát triển thị trường, quảng bá tiềm năng hệ thống cảng hàng không Việt Nam, đặc biệt là sân bay Long Thành. Hoạt động góp phần kết nối đối tác, thúc đẩy hợp tác và chuẩn bị phát triển mạng đường bay cho sân bay mới.

GIA HÂN