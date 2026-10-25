Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đẩy mạnh số hóa quản lý, bảo vệ rừng

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) vừa tổng kết dự án hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn thiên nhiên do Tổ chức Frankfurter Zoological Society (FZS), Cộng hòa Liên bang Đức, tài trợ giai đoạn 2022-2026, với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại 4,4 tỷ đồng.

Điểm nhấn của dự án là triển khai phần mềm SMART tại 9/9 trạm bảo vệ rừng và đội cơ động, góp phần nâng cao hiệu quả tuần tra, giám sát tài nguyên rừng và quản lý dữ liệu. Từ năm 2023 đến hết tháng 6-2026, hệ thống ghi nhận 13.259 đợt tuần tra, với tổng chiều dài 138.438km trên địa bàn 45 tiểu khu thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Lực lượng chức năng thả động vật hoang dã về tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Bên cạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng, dự án còn hỗ trợ khảo sát, giám sát đa dạng sinh học, cung cấp dữ liệu khoa học về các loài linh trưởng và nhiều loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường tại cộng đồng dân cư và trường học vùng đệm được duy trì, thu hút người dân, giáo viên, học sinh tham gia, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng và động vật hoang dã.

Theo đánh giá tại hội nghị, dự án được triển khai đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ được phê duyệt, qua đó nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp, đánh giá cao sự đồng hành của FZS trong công tác bảo tồn thiên nhiên tại địa phương; đề nghị Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu, giám sát đa dạng sinh học và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cộng đồng vùng đệm trong bảo vệ rừng.

XUÂN HUYÊN