Công bố hợp tác chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi ESG

Ngày 27-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, bốn đơn vị công bố chương trình hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TPHCM chuyển đổi ESG, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính xanh, hướng tới quy mô hơn 200 doanh nghiệp.

Chương trình được triển khai thông qua hợp tác giữa Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR), Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) và Công ty CP Doanh nghiệp xã hội Tư vấn Tài chính bền vững (SCFC).

﻿Công bố hợp tác chương trình chuyển đổi ESG và nâng cao mức độ sẵn sàng tiếp cận tài chính xanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TPHCM. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Theo ông Nguyễn Đức Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM, nội dung hợp tác tập trung xây dựng khung đánh giá mức độ trưởng thành về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đồng thời xác định khả năng sẵn sàng tiếp cận tài chính xanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Giai đoạn đầu, 20 doanh nghiệp được lựa chọn tham gia thí điểm, đánh giá hiện trạng thực hành ESG, xác định những hạn chế về quản trị, dữ liệu và năng lực đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính. Trên cơ sở đó, từng doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp với quy mô, ngành nghề và điều kiện thực tế.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận Định hình Nông nghiệp Thông minh: Dữ liệu, Công nghệ và Chuỗi giá trị Nông sản - Thực phẩm bền vững. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Các nội dung hỗ trợ bao gồm hoàn thiện hệ thống quản trị, chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng báo cáo ESG, xác định nhu cầu đầu tư và lựa chọn những hạng mục ưu tiên cải thiện. Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở để điều chỉnh, hoàn thiện mô hình, tiến tới mở rộng hỗ trợ hơn 200 doanh nghiệp. Chương trình triển khai qua ba bước: xây dựng khung đánh giá và lựa chọn doanh nghiệp; hỗ trợ kỹ thuật, kiểm chứng mô hình; tổng kết, điều chỉnh và xem xét nhân rộng.

PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED), Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết điểm đáng chú ý của chương trình là hình thành cơ chế hợp tác giữa đơn vị điều phối, tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyên môn và ngân hàng, nhằm kết nối quá trình chuyển đổi ESG với yêu cầu tiếp cận tài chính xanh.

Trong đó, HCMC C4IR giữ vai trò điều phối, kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác. ICED phụ trách nghiên cứu, chuẩn hóa phương pháp đánh giá ESG, phân tích kết quả thí điểm và đề xuất giải pháp nhân rộng. SCFC trực tiếp phối hợp xây dựng bộ công cụ đánh giá, tư vấn kỹ thuật và nâng cao năng lực thực hành ESG cho doanh nghiệp.

Nam A Bank tham gia với vai trò đối tác tài chính dẫn dắt, đóng góp chuyên môn về tiêu chí đánh giá, yêu cầu dữ liệu và điều kiện tiếp cận vốn. Ngân hàng phối hợp lựa chọn doanh nghiệp phù hợp, xem xét kết nối các giải pháp tài chính theo quy định và quy trình phê duyệt nội bộ.

Thông qua chương trình, doanh nghiệp được hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ, minh bạch dữ liệu và nâng cao năng lực quản trị, qua đó cải thiện khả năng đáp ứng yêu cầu thẩm định của các tổ chức tín dụng. Việc tham gia chương trình không đồng nghĩa doanh nghiệp được bảo đảm cấp vốn.

Chương trình hướng tới huy động sự tham gia của các tổ chức nghiên cứu, chuyên gia, nhà đầu tư và định chế tài chính trong nước, quốc tế, từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi bền vững. Việc công bố hợp tác chương trình chuyển đổi ESG tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 mở thêm cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi ESG gắn với nhu cầu tiếp cận vốn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

ÁI VÂN - MAI HOA - HẠNH NHUNG