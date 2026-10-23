Masan thí điểm mô hình cửa hàng tiện lợi WiN ON tại Hà Nội và TPHCM

Mô hình mới này tập trung vào nhu cầu mua sắm nhanh, sử dụng thức ăn chế biến sẵn của người tiêu dùng đô thị.

Thông tin từ Tập đoàn Masan cho biết, Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp (WinCommerce), thành viên của tập đoàn này, vừa đưa vào hoạt động thí điểm 6 cửa hàng tiện lợi WiN ON tại Hà Nội và TPHCM.

Masan thí điểm mô hình cửa hàng tiện lợi WiN ON

Các cửa hàng này cung cấp hàng tiêu dùng thiết yếu, thức ăn chế biến sẵn và đồ uống, kết hợp các món ăn quen thuộc của Việt Nam như: bánh mì chả cá, cơm tấm, bún mọc với một số sản phẩm phù hợp thị hiếu giới trẻ. Mô hình cũng hướng đến đáp ứng nhu cầu ăn uống, mua sắm nhanh trong nhịp sống đô thị.

WinCommerce thông tin, việc triển khai WiN ON ở quy mô thí điểm nhằm đánh giá nhu cầu thực tế, tiếp nhận phản hồi của khách hàng và kiểm chứng hiệu quả vận hành trước khi quyết định đầu tư mở rộng. Đơn vị sẽ theo dõi các yếu tố như danh mục sản phẩm, chất lượng thức ăn, trải nghiệm mua sắm và hiệu quả kinh tế của từng điểm bán.

Các sản phẩm hướng đến nhu cầu mua sắm nhanh của người tiêu dùng. Ảnh: WINCOMMERCE

Trước mắt, 2 cửa hàng tại TPHCM đặt ở các địa chỉ: số 60-62 đường Mạc Thị Bưởi, phường Sài Gòn và số 5 đường Phạm Viết Chánh, phường Cầu Ông Lãnh.

Tại Hà Nội, 4 cửa hàng đặt ở số 29 đường Đường Thành, phường Hoàn Kiếm; số 3B đường Tràng Thi, phường Cửa Nam; số 35 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Cầu Giấy; số 55 ngõ 158 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô.

Trước mắt, mô hình này được thí điểm tại Hà Nội và TPHCM

PHÚC HẬU