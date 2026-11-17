Ngày 17-11, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập, đã chủ trì lễ bế mạc Huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố “Hợp tác 2026” lần thứ hai giữa Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc.

Trung tướng Lưu Kiến Vĩ, Phó Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, hoạt động huấn luyện, diễn tập chung lần này có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, quyết tâm, nỗ lực của Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc trong thúc đẩy hợp tác chuyên sâu về phòng, chống khủng bố; góp phần cụ thể hóa những nhận thức chung và định hướng hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước.



Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MINH HẢI

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ tin tưởng, những kết quả đạt được sẽ mở ra bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai cơ quan, đưa hợp tác phòng, chống khủng bố trở thành nội dung ngày càng thiết thực, hiệu quả trong tổng thể quan hệ hợp tác an ninh Việt Nam – Trung Quốc.

Chúc mừng thành công của hoạt động huấn luyện, diễn tập chung, Trung tướng Lưu Kiến Vĩ, Phó Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc, nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ hai bên đã phối hợp chặt chẽ, huấn luyện nghiêm túc, hoàn thành đầy đủ các mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng (bên phải) và Trung tướng Lưu Kiến Vĩ. Ảnh: MINH HẢI

Theo Trung tướng Lưu Kiến Vĩ, cuộc huấn luyện, diễn tập chung là hoạt động thiết thực giữa lực lượng Cảnh sát cơ động, Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ hai bên có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, rà soát cơ chế chỉ huy liên hợp, hiệp đồng chiến thuật và xử lý tình huống khẩn cấp, góp phần nâng cao năng lực phối hợp, đấu tranh chống khủng bố.

Trước lễ bế mạc, ban chỉ huy diễn tập báo cáo kết quả tổ chức huấn luyện, diễn tập chung thông qua phim tư liệu tổng hợp. Các nội dung huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật và hiệp đồng tác chiến chống khủng bố gồm: vượt vật cản, bắn súng, võ thuật, huấn luyện thể lực, đột nhập nhà cao tầng, vận động dưới nước, điều khiển thiết bị bay không người lái, xử lý bom mìn, cấp cứu, chuyển thương trong chiến đấu...

Các khí tài tham gia diễn tập chống khủng bố. Ảnh: MINH HẢI

Bên cạnh đó, đội đặc nhiệm hai bên thực hành diễn tập tổng hợp, liên hoàn các phương án tập kích, truy kích, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin tại địa bàn rừng núi biên giới, nhà cao tầng và trên phương tiện giao thông đường bộ; đồng thời biểu diễn võ thuật và kỹ năng bắn súng...

Cuộc huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố "Hợp tác 2026" là lần thứ hai Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 3-11 đến ngày 17-11. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai hoạt động này.

>> Chùm ảnh một số hoạt động diễn tập:

Đội đặc nhiệm hai bên thực hành diễn tập tổng hợp, liên hoàn. Ảnh: MINH HẢI

Các phương án tập kích, truy kích, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin. Ảnh: MINH HẢI

Các phương án tập kích, truy kích, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin. Ảnh: MINH HẢI

Hai bên biểu diễn võ thuật và kỹ năng bắn súng. Ảnh: MINH HẢI

Các màn trình diễn võ thuật đặc sắc của thành viên đội đặc nhiệm hai bên. Ảnh: MINH HẢI

NGUYỄN HƯỞNG - MINH HẢI