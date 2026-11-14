Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Gắn kết công nhân, củng cố mô hình tự quản tại khu nhà trọ

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị phường Linh Xuân quan tâm đời sống công nhân, người lao động; củng cố mô hình tự quản tại các khu nhà trọ, vận động người tạm trú tham gia các hoạt động cộng đồng.

Ngày 14-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 16, phường Linh Xuân (TPHCM) tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh trao tặng cây xanh chúc mừng khu phố 16. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo báo cáo, năm 2026, khu phố 16 triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng các phong trào “Mỗi tuần 1 tuyến hẻm, mỗi tháng 1 cung đường, mỗi quý 1 tuyến đường sạch, xanh, rực rỡ màu cờ Tổ quốc”, “Linh Xuân muôn sắc hoa - rực rỡ màu cờ Tổ quốc”.

Qua đó, khu phố đã trồng 70 cây xanh, xóa 6 điểm rác tồn đọng; vận động đóng góp 24 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, 20 triệu đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” và 20 triệu đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đồng chí Võ Văn Minh trao quà cho người dân khu phố 16. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, Ban Điều hành khu phố, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và sự đồng lòng của người dân khu phố 16 trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy phường Linh Xuân tiếp tục quan tâm xây dựng mô hình “Vườn cây Đại đoàn kết”, phát triển các công viên cây xanh, công trình văn hóa và công trình công cộng phục vụ người dân.

Nhấn mạnh việc chăm lo đời sống công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị phường Linh Xuân củng cố mô hình tự quản tại các khu nhà trọ; tăng cường tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia các tổ chức đoàn thể địa phương, tiến tới bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng này.

Cùng với đó, địa phương cần tích cực vận động công nhân, người lao động tạm trú tham gia các hoạt động chung của khu phố, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo TPHCM và phường Linh Xuân trồng cây tại Vườn cây Đại đoàn kết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác thông tin cơ sở, Chủ tịch HĐND TPHCM lưu ý phường Linh Xuân cần vận hành hiệu quả cổng thông tin điện tử thống nhất, tích hợp dữ liệu chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ phường.

Trên hệ thống này, cần thiết lập chuyên mục riêng cho từng khu phố để người dân thuận tiện tra cứu; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng mã QR, phát huy hiệu quả các nhóm Zalo trong cung cấp thông tin đến từng hộ dân.

Đồng chí Võ Văn Minh kỳ vọng cấp ủy, Ban Điều hành khu phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể khu phố 16 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đưa các phong trào tại địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Võ Văn Minh và đồng chí Nguyễn Khoa Hải trao quà cho người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao 10 phần quà tặng các hộ gia đình khó khăn tại khu phố 16.

Ban tổ chức cũng trao quyết định công nhận khu phố 16 là khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn”; biểu dương 10 gương “Người tốt, việc tốt”; trao phương tiện sinh kế trị giá 3 triệu đồng cho một hộ gia đình khó khăn và tổ chức khánh thành Vườn cây Đại đoàn kết của khu phố.

LÊ THOA