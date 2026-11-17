Sáng 17-11, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm gia đình cố GS Nguyễn Thiện Thành, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, nhân Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Đón tiếp đoàn có GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, con trai cố GS Nguyễn Thiện Thành.

Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm gia đình cố GS Nguyễn Thiện Thành nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Ý LINH

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Được thành kính dâng hương tưởng nhớ cố GS Nguyễn Thiện Thành, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của ông cho sự nghiệp cách mạng, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Được thăm hỏi GS-TS Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Ý LINH

Đồng chí Nguyễn Văn Được cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình GS-TS Nguyễn Thiện Nhân. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, đồng chí gửi lời chúc mừng đến GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của ông cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, cũng như quá trình xây dựng, phát triển TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được chúc mừng GS-TS Nguyễn Thiện Nhân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Ý LINH

Trong không khí thân tình, GS-TS Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp của thân phụ, đặc biệt là những năm tháng tham gia kháng chiến, vừa chăm sóc thương bệnh binh, vừa đào tạo đội ngũ cán bộ y tế. Sau ngày đất nước thống nhất, cố GS Nguyễn Thiện Thành tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành y, nhất là trong việc đặt nền móng xây dựng chuyên ngành lão khoa tại Việt Nam.

GS-TS Nguyễn Thiện Nhân cũng trao đổi với đoàn về những vấn đề phát triển của thành phố, trong đó có chính sách dân số, chăm lo đời sống người dân và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo phường Hòa Hưng chúc mừng GS-TS Nguyễn Thiện Nhân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Ý LINH

Cố GS Nguyễn Thiện Thành (1919-2013), nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Lão khoa, Trường Đại học Y Dược TPHCM. Ông được phong học hàm Giáo sư năm 1980, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 1985 và Thầy thuốc Nhân dân năm 1989. Cố GS Nguyễn Thiện Thành có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, đóng góp quan trọng cho lĩnh vực y học, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ông cũng dành nhiều tâm huyết đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ thầy thuốc, để lại những giá trị quý báu cho ngành y tế nước nhà.

Ý LINH