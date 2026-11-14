Chủ tịch Quốc hội: Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần làm chủ công nghệ khai thác khoáng sản chiến lược

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Trường Đại học Mỏ - Địa chất tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt, làm chủ công nghệ thăm dò, khai thác khoáng sản chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 14-11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (15-11-1966 - 15-11-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao, chúc mừng những thành tựu mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đạt được trong suốt 60 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết mới đây của Bộ Chính trị đã xác lập những mục tiêu chiến lược để đất nước phát triển nhanh, bền vững; trong đó xác định vai trò quan trọng và yêu cầu cấp bách của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội, điều đó đặt ra yêu cầu đối với Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong việc làm chủ công nghệ điều tra sâu trong lòng đất, vươn xa ra biển lớn; khai thác, chế biến sâu khoáng sản chiến lược phục vụ công nghiệp công nghệ cao; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gắn với chuyển đổi xanh; chủ động dự báo, cảnh báo thiên tai, sạt lở và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học; nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế; tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt, làm chủ công nghệ thăm dò, khai thác khoáng sản chiến lược...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống quản trị đại học; chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát triển đội ngũ nhà giáo.

Đối với sinh viên, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các em nuôi dưỡng khát vọng lớn, rèn luyện bản lĩnh, chuyên cần học tập, nghiên cứu, nỗ lực làm chủ khoa học, công nghệ; tiếp bước các thế hệ đi trước, đóng góp sức trẻ, trí tuệ cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ảnh: Quochoi.vn

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

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ANH PHƯƠNG - CẨM HÀ