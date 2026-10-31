Chương trình truyền hình thực tế đa quốc gia tôn vinh văn hóa và di sản Huế

The Huế Creators được phát triển như một chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia, lấy văn hóa, di sản, con người và những đề bài thực tế của Huế làm chất liệu trung tâm.

Theo thông tin tại "Hội nghị công bố kích cầu và sản phẩm du lịch mới" được tổ chức ở Huế ngày 31-10, The Huế Creators dự kiến triển khai mùa đầu tiên trong năm 2027.

Chương trình được định hướng phát triển theo mô hình đa quốc gia, đa ngôn ngữ và đa nền tảng, hướng tới hợp tác phân phối tại nhiều thị trường.

Đại diện nhà sản xuất công bố về chương trình và kế hoạch sản xuất. Ảnh: BTC

UBND TP Huế đóng vai trò chỉ đạo và định hướng tổng thể. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là đơn vị đầu mối của thành phố trong quá trình triển khai, còn Sở VH-TT-DL TP Huế đảm nhận tham mưu và phối hợp thực hiện.

Mùa đầu tiên dự kiến quy tụ 10 nhà sáng tạo đến từ Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc cùng 5 nghệ sĩ hoặc nhân vật sáng tạo Việt Nam.

Đội hình chia thành 5 đội. Mỗi đội gồm 2 nhà sáng tạo được tuyển chọn tại cùng một quốc gia và 1 nghệ sĩ/nhân vật sáng tạo Việt Nam giữ vai trò cầu nối văn hóa, trực tiếp tham gia các thử thách cũng như đồng sáng tạo.

Với thời lượng 15 tập, chương trình được tổ chức thành 5 phần, dẫn dắt các đội từ khám phá văn hóa Huế đến thử nghiệm các ý tưởng mới trong đời sống đương đại.

Ẩm thực Huế là một phần nội dung quan trọng của chương trình. Ảnh: VĂN TUẤN

Theo kế hoạch, giai đoạn tiền kỳ, tuyển chọn và phát triển nội dung diễn ra từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027. Hoạt động ghi hình tại Huế dự kiến giữa tháng 3 đến đầu tháng 4-2027. Sau quá trình hậu kỳ, 15 tập phim dự kiến phát sóng hàng tuần từ tháng 6 đến tháng 9-2027. Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc điều hành dự án, đại diện đơn vị phát triển và sản xuất The Stars, chia sẻ, đơn vị mong muốn phát triển chương trình thành một IP truyền hình thực tế nguyên bản do người Việt sáng tạo, lấy văn hóa, di sản và con người Huế làm nguồn cảm hứng để hướng ra khu vực và thế giới. Chương trình hướng tới mục tiêu phát sóng trên các đài truyền hình trong nước, quốc tế và phân phối đa nền tảng, kèm phụ đề và lồng tiếng phù hợp với từng thị trường.

HẢI DUY