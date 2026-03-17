Chủ đề Festival Huế 2026: "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”

Vietnam Airlines và Pacific Airlines tài trợ với danh hiệu “Nhà vận chuyển chính thức” của Festival Huế 2026

Theo đó, Vietnam Airlines và Pacific Airlines tài trợ với danh hiệu “Nhà vận chuyển chính thức” của Festival Huế 2026, đồng hành cùng sự kiện với tổng giá trị hỗ trợ 1,1 tỷ đồng.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2026 cho biết, Festival Huế 2026 có chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật tổ chức xuyên suốt trong năm 2026 với điểm nhấn là chương trình Hoàng cung Huyễn Dạ, diễn ra từ ngày 25 đến 28-4 và Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2026, diễn ra từ ngày 13 đến 18-6, quy tụ nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam và quốc tế.

