Nghề thủ công độc đáo gắn với văn hóa cung đình và tín ngưỡng dân gian ở xứ Huế

Nghề làm lọng thủ công độc đáo đã trải qua bao đời, gắn với văn hóa cung đình và tín ngưỡng dân gian ở xứ Huế. Giữa guồng quay hối hả của đời sống hiện đại, vẫn có những bàn tay khéo léo và tâm huyết giữ nghề truyền thống độc đáo này.

Nghề làm lọng đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và trải qua nhiều công đoạn khác nhau, mỗi người đảm nhận một phần việc. Tại xưởng lọng của nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên (ở đường Bùi Thị Xuân, TP Huế), ông Nguyễn Đan Lầm, vừa làm việc vừa chia sẻ, công đoạn đầu tiên và quan trọng nhất của nghề làm lọng truyền thống là lựa chọn nguyên liệu. Tre dùng làm nan đan lọng phải là tre già, chắc, không mối mọt. Sau khi sơ chế, tre được vót và uốn thủ công, nếu không đều tay, nan sẽ yếu, ảnh hưởng đến độ bền.

z7404643573566_90696cc239190bb9835b4b47c8a66710.jpg
z7404643479365_a0b245628f1240293939a29f5c1294ce.jpg
z7404643465087_c519f9fe89a9db963f51eb019c961997.jpg

Để tạo thành một chiếc lọng hoàn chỉnh, cần 33 nan dài và 33 nan ngắn. Sau công đoạn ghép nan là đến phần "làm đẹp", các nghệ nhân sẽ vẽ màu, đan họa tiết và vào lưới.

z7404645178289_6499ad43c5374b3fa9f83835c364b699.jpg
z7404643526859_51d2254998adab9281f9f09e8c0814a9.jpg
z7404645175064_7ad36568177d530b4f8ad90cca8cd256.jpg
z7404118964484_ed175322df0dda4e9805dbd82389642e.jpg
Nghề làm lọng là nghề thủ công độc đáo lâu đời, gắn với văn hóa cung đình và tín ngưỡng dân gian ở xứ Huế

Hiện giá mỗi cặp lọng khoảng 700.000 đồng đối với lọng cán tre, và từ 1,1 đến 1,2 triệu đồng đối với lọng cán gỗ. Chị Hồng Thị Mỹ Hiếu, con dâu nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên mong muốn giữ được nghề truyền thống của cha ông, thậm chí là vươn xa hơn.

TRƯƠNG QUÂN - VĂN THẮNG

Lọng truyền thống Cung đình Huế Bùi Thị Xuân Nghệ nhân nghề truyền thống nghề truyền thống ở Huế Huế

