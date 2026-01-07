Nghề thủ công độc đáo gắn với văn hóa cung đình và tín ngưỡng dân gian ở xứ Huế

Nghề làm lọng thủ công độc đáo đã trải qua bao đời, gắn với văn hóa cung đình và tín ngưỡng dân gian ở xứ Huế. Giữa guồng quay hối hả của đời sống hiện đại, vẫn có những bàn tay khéo léo và tâm huyết giữ nghề truyền thống độc đáo này.

Nghề làm lọng đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và trải qua nhiều công đoạn khác nhau, mỗi người đảm nhận một phần việc. Tại xưởng lọng của nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên (ở đường Bùi Thị Xuân, TP Huế), ông Nguyễn Đan Lầm, vừa làm việc vừa chia sẻ, công đoạn đầu tiên và quan trọng nhất của nghề làm lọng truyền thống là lựa chọn nguyên liệu. Tre dùng làm nan đan lọng phải là tre già, chắc, không mối mọt. Sau khi sơ chế, tre được vót và uốn thủ công, nếu không đều tay, nan sẽ yếu, ảnh hưởng đến độ bền.

Để tạo thành một chiếc lọng hoàn chỉnh, cần 33 nan dài và 33 nan ngắn. Sau công đoạn ghép nan là đến phần "làm đẹp", các nghệ nhân sẽ vẽ màu, đan họa tiết và vào lưới.

Hiện giá mỗi cặp lọng khoảng 700.000 đồng đối với lọng cán tre, và từ 1,1 đến 1,2 triệu đồng đối với lọng cán gỗ. Chị Hồng Thị Mỹ Hiếu, con dâu nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên mong muốn giữ được nghề truyền thống của cha ông, thậm chí là vươn xa hơn.

