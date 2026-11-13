Tối 13-11, Tổng Lãnh sự quán Anh tại TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Ngày sinh nhật Nhà vua Anh Charles III. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ và ông Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam - Anh nói chung, TPHCM và các địa phương của Anh nói riêng, trong đó có vùng đô thị Liverpool.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN KHU

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ, năm 2026, thành phố tăng cường nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi thực chất với các đoàn công tác từ Anh, bao gồm Đặc phái viên Thương mại Matt Western; Thị trưởng Trung tâm Tài chính London Susan Langley và nữ Nam tước Winterton, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Anh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, TPHCM mong muốn dấu ấn hợp tác với Anh ngày càng rõ nét trong quá trình tăng trưởng xanh và bền vững của thành phố, thể hiện qua hoạt động hiệu quả của các tuyến metro, những khu đô thị hiện đại, dòng vốn xanh cho các dự án chiến lược, giảng đường dành cho thế hệ trẻ và các cơ sở y tế phục vụ cộng đồng.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN KHU

Đại sứ Iain Frew bày tỏ tin tưởng, với nền tảng quan hệ tốt đẹp, Anh và Việt Nam có rất nhiều cơ hội để biến tiềm năng giữa hai nước thành các dự án thiết thực. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng gấp đôi so với 6 năm trước và giáo dục đang trở thành trụ cột quan trọng trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Iain Frew chia sẻ những kết quả tích cực trong hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực; nhấn mạnh rằng Anh và Việt Nam ngày càng có sự đồng thuận trong việc đề cao nguyên tắc của luật pháp quốc tế, thúc đẩy phát triển và ổn định thông qua thể chế đa phương chung, cũng như ủng hộ hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu. Hai bên tái cam kết hiện thực hóa đầy đủ tham vọng và mục tiêu của Đối tác Chiến lược toàn diện mà hai nước đã ký kết.

Các đại biểu chúc mừng buổi lễ kỷ niệm sinh nhật Nhà vua Anh Charles III. Ảnh: XUÂN KHU

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM, chia sẻ buổi lễ không chỉ là dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 78 của Vua Charles III, mà còn đánh dấu một năm ấn tượng trong quan hệ giữa Anh và Việt Nam, một năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Theo bà Alexandra Smith, TPHCM đã đóng góp quan trọng trong việc đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước từ các cam kết trên văn bản trở thành những hợp tác thiết thực.

Điều này được thể hiện qua các hoạt động hợp tác xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, mở rộng hợp tác văn hóa giữa TPHCM và Liverpool, cũng như các sự kiện kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, tạo dựng mối quan hệ hợp tác mới, góp phần không ngừng vun đắp và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Anh và Việt Nam.

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