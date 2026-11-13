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TPHCM thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với Malaysia

SGGPO

Chiều 13-11, đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp ông Jamal Sharifuddin Johan, tân Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ông Jamal Sharifuddin Johan, tân Đại sứ Malaysia tại Việt Nam. Ảnh: XUÂN HẠNH
Đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ông Jamal Sharifuddin Johan, tân Đại sứ Malaysia tại Việt Nam. Ảnh: XUÂN HẠNH

Tại buổi tiếp, đồng chí Trương Minh Huy Vũ chúc mừng ông Jamal Sharifuddin Johan nhận nhiệm vụ mới; tin tưởng Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia nói chung, giữa TPHCM với các địa phương, đối tác Malaysia nói riêng.

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Đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ông Jamal Sharifuddin Johan, tân Đại sứ Malaysia tại Việt Nam. Ảnh: XUÂN HẠNH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh, TPHCM mong muốn tăng cường kết nối với các đối tác Malaysia, đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai bên như kinh tế, thương mại, tài chính, du lịch, giáo dục và giao lưu văn hóa. Thành phố cũng hướng tới mở rộng hơn hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, công nghiệp Halal, tài chính, trong đó trọng tâm là Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ mong muốn Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan tiếp tục làm cầu nối, giới thiệu doanh nghiệp Malaysia đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh tại TPHCM; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thành phố tiếp cận thị trường và tìm kiếm đối tác tại Malaysia.

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Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: XUÂN HẠNH

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo TPHCM, Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan bày tỏ vui mừng được đến thăm thành phố và nhất trí với các định hướng hợp tác được trao đổi tại buổi tiếp.

Theo Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan, hai bên có thể tăng cường kết nối doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng và nhu cầu hợp tác. Qua đó, góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Malaysia với Việt Nam, trong đó có TPHCM.

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XUÂN HẠNH

Từ khóa

TPHCM Malaysia hợp tác

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