Công tác xây dựng Đảng trước đòi hỏi của giai đoạn mới

Từ khi ra đời với 565 đảng viên, 96 năm qua, Đảng ta đã khẳng định vai trò lãnh đạo, cùng dân tộc viết nên những trang sử hào hùng, những mốc son chói lọi, làm rạng rỡ Việt Nam.

Giờ đây, với 5,6 triệu đảng viên, với khát vọng thực hiện “hai mục tiêu 100 năm” trong kỷ nguyên phát triển, công tác xây dựng Đảng đứng trước đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đại hội XIV của Đảng đặt yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Tính toàn diện không chỉ bao gồm 5 trụ cột: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ mà còn là những đòi hỏi về năng lực lãnh đạo, cầm quyền, năng lực quản trị quốc gia, luôn biết gìn giữ sự gắn bó máu thịt với nhân dân, biết thông qua phương thức hiện đại, phù hợp với yêu cầu thời đại trong kỷ nguyên số và đặc biệt là nâng cao trách nhiệm nêu gương, nhất là đối với người đứng đầu.

Công tác cán bộ trong giai đoạn mới đòi hỏi có sự đột phá nhằm hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực và uy tín để lãnh đạo. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã xác định những đột phá liên quan tới đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ; tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài…

Phẩm chất, bản lĩnh, thực tài, uy tín phải thể hiện qua kết quả công việc, sản phẩm, năng lực giải quyết vấn đề trong thực tiễn, đóng góp cho phát triển và sự hài lòng của người dân.

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu cao gắn với xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với coi trọng phát triển đảng đối với khu vực ngoài nhà nước, các giai tầng mới trong xã hội hiện đại, bảo đảm vai trò lãnh đạo, cầm quyền trong nền kinh tế đa thành phần, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh như mong muốn của Bác Hồ, và cũng là mong muốn của nhân dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay có quá nhiều những cám dỗ và thách thức; đạo đức là nền tảng tinh thần, động cơ trong sáng của quyền lực và văn minh là tầm cao mới trong thực thi quyền lực, đòi hỏi các cấp ủy và đảng viên phải đẩy mạnh học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị. Phải hết sức coi trọng phát huy dân chủ trong đảng, lắng nghe, đối thoại và ứng xử tốt với dân…

Kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo trọng yếu của Đảng. Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh việc giám sát thường xuyên, chủ động, không để khoảng trống, vùng tối mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được. Cùng với đó, thiết lập cơ chế đầy đủ để nhân dân tham gia giám sát và đánh giá cán bộ, phản biện chính sách... thúc đẩy phát triển.

TPHCM, đầu tàu kinh tế của cả nước, một đảng bộ có 366.000 đảng viên, tình hình, nhiệm vụ mới đang đòi hỏi công tác xây dựng đảng của thành phố vươn lên mạnh mẽ, xứng tầm.

Với nền tảng chính trị, tư tưởng được xác lập, với thể chế Luật phát triển đô thị mở ra cơ hội để tăng tốc phát triển, đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, sẽ vào trận mới với tâm thế mới, xứng đáng với niềm vinh dự lớn - thành phố được mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố anh hùng, xứng đáng với sứ mệnh vinh quang - đi trước về trước trong giai đoạn phát triển mới.

Ngày truyền thống ngành tổ chức, xây dựng Đảng 14-10 đang truyền dẫn tín hiệu tích cực về yêu cầu tự đổi mới hơn nữa chính mình để thúc đẩy công cuộc kiến tạo, phát triển đất nước và thành phố vì lợi ích nhân dân.

PHẠM PHƯƠNG THẢO