Công ty Luật Thiên Hương: Bản lĩnh pháp lý và duyên đào tạo nghề

Với phương châm “Uy tín tạo thành công”, Công ty Luật TNHH MTV Thiên Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) không chỉ khẳng định vị thế tại những phiên tòa tranh tụng, mà còn ghi dấu ấn trong việc kết nối thực tiễn hành nghề với giảng đường đại học, nhằm đào tạo đội ngũ nhân sự pháp lý kế cận.

Luật sư Nguyễn Trần Cẩm Giang, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Thiên Hương. Ảnh: NVCC

Sau chặng đường hơn nửa thập niên hình thành và phát triển, Công ty Luật TNHH MTV Thiên Hương là nơi cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín nhiều lĩnh vực: tranh tụng hình sự, giải quyết tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, tư vấn chiến lược doanh nghiệp, đầu tư, mua bán và sáp nhập (M&A), sở hữu trí tuệ và bất động sản.

Ở lĩnh vực tranh tụng, đội ngũ luật sư của công ty đã trực tiếp tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hàng trăm khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp lớn trong những vụ án kinh tế, dân sự phức tạp và đại án hình sự. Công ty còn đóng vai trò là lá chắn pháp lý, tư vấn phòng ngừa và dự báo rủi ro từ sớm, qua đó giúp doanh nghiệp có thể kiện toàn cấu trúc vận hành và kịp thời nắm bắt các quy định pháp luật mới để phát triển an toàn, bền vững.

Đứng sau sự phát triển của Công ty Luật Thiên Hương là Thạc sĩ - luật sư Lê Kiên Lương, nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Luật học, Trọng tài viên thương mại, Quản tài viên. Tại các phiên tòa, ông được biết đến là một luật sư dày dạn kinh nghiệm, sắc bén trong lập luận và thường xuyên đóng góp những góc nhìn phản biện, phân tích pháp lý trên các diễn đàn báo chí. Ông còn dành tâm huyết với vai trò giảng viên thỉnh giảng tại nhiều trường đại học, cao đẳng với triết lý: giáo dục là gốc rễ của sự phát triển bền vững, văn hóa “trọng chữ, trọng nghề”.

Công ty cũng chủ động lựa chọn phương án đầu tư dài hạn qua việc ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đào tạo toàn diện với những cơ sở giáo dục đại học uy tín như Trường ĐH Sài Gòn; Khoa Luật - Trường ĐH Tài chính - Marketing (UFM), cùng nhiều đơn vị đào tạo khác. Thông qua đó, Công ty Luật TNHH MTV Thiên Hương đã đón nhận hàng trăm lượt sinh viên đến kiến tập, thực tập, trực tiếp cọ xát với quy trình xử lý hồ sơ và môi trường hành nghề luật sư chuyên nghiệp.

CẨM GIANG