Tiêu dùng thông minh

Co.opmart Huế đồng hành với chương trình “Gian hàng 0 đồng”

SGGP

Đoàn Thanh niên Co.opmart Huế vừa tham gia hỗ trợ chương trình “Gian hàng 0 đồng - Kết nối yêu thương, chung tay vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Xuân và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường Phú Xuân tổ chức.

Co.opmart Huế tổ chức gian hàng 0 đồng (THUỲ DƯƠNG)
Co.opmart Huế tổ chức gian hàng 0 đồng (THUỲ DƯƠNG)

Trong chương trình, Co.opmart Huế đảm nhận cung ứng hàng hóa phục vụ gian hàng, góp phần giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận những mặt hàng thiết yếu. Ngoài hoạt động cung ứng, đoàn viên thanh niên siêu thị còn đóng góp các phần quà gửi đến người dân, chung tay cùng địa phương thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội. Thông qua mô hình gian hàng 0 đồng, người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ hàng hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, qua đó giảm bớt một phần chi phí trong cuộc sống.

KHÚC DƯƠNG

Từ khóa

Co.opmart Huế Gian hàng Cung ứng Đảm nhận Đoàn viên Thiết yếu Hộ gia đình Siêu thị Chung tay Hoàn cảnh TDTM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn