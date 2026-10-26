Co.opmart Huế đồng hành với chương trình “Gian hàng 0 đồng”

Đoàn Thanh niên Co.opmart Huế vừa tham gia hỗ trợ chương trình “Gian hàng 0 đồng - Kết nối yêu thương, chung tay vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Xuân và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường Phú Xuân tổ chức.

Co.opmart Huế tổ chức gian hàng 0 đồng (THUỲ DƯƠNG)

Trong chương trình, Co.opmart Huế đảm nhận cung ứng hàng hóa phục vụ gian hàng, góp phần giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận những mặt hàng thiết yếu. Ngoài hoạt động cung ứng, đoàn viên thanh niên siêu thị còn đóng góp các phần quà gửi đến người dân, chung tay cùng địa phương thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội. Thông qua mô hình gian hàng 0 đồng, người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ hàng hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, qua đó giảm bớt một phần chi phí trong cuộc sống.

KHÚC DƯƠNG