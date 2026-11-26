Theo Nghiên cứu Tâm lý người tiêu dùng ASEAN 2026 vừa được Ngân hàng UOB công bố, 52% người Việt tham gia khảo sát cho biết lạm phát ảnh hưởng tiêu cực đến sức mua của gia đình và để thích ứng, 33% lựa chọn cắt giảm chi tiêu không thiết yếu, 30% theo dõi chi phí thường xuyên và 26% chủ động tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ giá ưu đãi.

Hàng khuyến mãi được quan tâm mua sắm (ẢNH: HOÀNG LAN)

Xu hướng tiết kiệm cũng thể hiện rõ qua việc tích lũy tài chính. Có 89% người tham gia khảo sát cho biết dành ít nhất 10% thu nhập để tiết kiệm, tăng so với 82% của năm trước, 92% cho biết đã xây dựng quỹ dự phòng cho các tình huống phát sinh. Nắm bắt xu hướng người tiêu dùng ưu tiên giá cả và chương trình ưu đãi, nhiều hệ thống bán lẻ đang chuẩn bị các đợt khuyến mãi kéo dài phục vụ mùa mua sắm Tết Đinh Mùi 2027. Trong đó, Saigon Co.op dự kiến triển khai chương trình tết liên tục 59 ngày từ đầu tháng 12, với khoảng 3.500 mặt hàng được giảm giá. Riêng 3 ngày cận tết, hệ thống phối hợp với nhà cung cấp giảm giá sâu một số mặt hàng, tạo điều kiện cho người lao động khó khăn tiếp cận hàng hóa với giá phù hợp.

MỸ HẠNH