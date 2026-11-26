Chi phí nguyên liệu, năng lượng, vận chuyển và lãi vay gia tăng đang tạo sức ép lên giá hàng hóa những tháng cuối năm. Để giữ ổn định giá bán dịp Tết Đinh Mùi 2027, nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã chủ động nguồn nguyên liệu, tăng dự trữ hàng hóa, tiết giảm chi phí sản xuất và phân phối, hạn chế tác động từ biến động thị trường đến người tiêu dùng.

Các hệ thống bán lẻ tăng dự trữ hàng thiết yếu từ 30%-50%, phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Đinh Mùi 2027 (ẢNH: MINH XUÂN)

Chủ động sản xuất, kiểm soát giá thành

Ngay từ quý 3-2026, nhiều doanh nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm tại TPHCM đã đẩy mạnh thu mua nguyên liệu, bố trí công suất sản xuất và xây dựng kế hoạch cung ứng hàng tết. Việc chuẩn bị sớm giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, kiểm soát giá thành, giảm áp lực tăng giá khi nhu cầu tiêu dùng bước vào cao điểm.

Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM, doanh nghiệp đang chịu áp lực chi phí đầu vào tăng ở nhiều khâu, từ nguyên liệu, năng lượng đến vận chuyển, bảo quản. Riêng ngành thực phẩm, việc tăng dự trữ phải tính đến thời hạn sử dụng sản phẩm, khả năng tiêu thụ và chi phí tồn kho sau tết. Vì vậy, doanh nghiệp phải dự báo sát nhu cầu thị trường, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, quy cách đóng gói và mức giá phù hợp. “Tôi kỳ vọng sức mua tết sẽ cải thiện, song doanh nghiệp cần tính sát nhu cầu từng nhóm hàng, có quy cách và mức giá phù hợp với khả năng chi tiêu của người dân”, bà Lý Kim Chi chia sẻ.

Để giảm áp lực chi phí, Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) đã chủ động chuẩn bị nguyên liệu, xây dựng kế hoạch sản xuất và dự trữ hàng hóa từ sớm. Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Vissan, cho biết, doanh nghiệp dự kiến cung ứng khoảng 800 tấn thực phẩm tươi sống và gần 3.500 tấn thực phẩm chế biến, với tổng giá trị nguồn hàng hơn 500 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng thực phẩm chế biến tăng khoảng 14%, thực phẩm tươi sống tăng 7%. Việc tăng sản lượng được tính toán trên cơ sở dự báo sức mua, gắn với kế hoạch thu mua nguyên liệu, tổ chức sản xuất và phân phối. Cách làm này giúp doanh nghiệp hạn chế nguy cơ thiếu hàng khi nhu cầu tăng đột biến, giảm tác động của biến động giá nguyên liệu đến giá thành sản phẩm. Dù chi phí sản xuất còn nhiều áp lực, Vissan cam kết giữ ổn định giá bán trước, trong và sau tết.

Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp ngành thực phẩm, khả năng giữ giá còn phụ thuộc vào hiệu quả tổ chức sản xuất và lưu thông. Khi chi phí đầu vào tăng, doanh nghiệp phải tiết giảm hao hụt, nâng hiệu suất vận hành, cân đối lượng hàng tồn kho và phối hợp chặt chẽ với hệ thống phân phối để hạn chế chi phí phát sinh đẩy giá bán lẻ tăng.

Tăng dự trữ, giữ ổn định giá bán lẻ

Cùng với doanh nghiệp sản xuất, các hệ thống phân phối tại TPHCM đang tăng dự trữ hàng hóa nhằm chủ động điều tiết nguồn cung, hạn chế biến động giá trong mùa mua sắm tết. Việc chuẩn bị không chỉ tập trung vào những ngày cận tết mà kéo dài cả trước, trong và sau tết, tránh tình trạng thiếu hàng cục bộ khi sức mua tăng mạnh.

Ông Hoàng Long, Giám đốc chuỗi Co.opmart khu vực TPHCM thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), cho biết, hệ thống đã xây dựng kế hoạch dự trữ hơn 12.000 tấn hàng hóa, với tổng giá trị khoảng 10.000 tỷ đồng, phục vụ nhu cầu mua sắm trong 3 tháng trước, trong và sau Tết Đinh Mùi 2027. Trong đó, lượng hàng thuộc 9 nhóm bình ổn thị trường, gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả và thủy hải sản, được chuẩn bị tăng 30%-50% so với tháng thường.

Cũng theo ông Hoàng Long, việc tăng dự trữ giúp hệ thống chủ động điều chuyển hàng hóa giữa các điểm bán, kịp thời bổ sung nguồn cung tại những khu vực có sức mua tăng mạnh. Để ổn định nguồn hàng, Saigon Co.op tăng cường hợp tác với nhà cung cấp chiến lược, kết nối vùng nguyên liệu tại nhiều địa phương, đồng thời thống nhất kế hoạch giao hàng và phân phối từ sớm. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và OCOP tiếp tục được ưu tiên đưa vào hệ thống. Tỷ trọng hàng Việt Nam duy trì từ 90% trở lên, góp phần tạo đầu ra ổn định cho doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh nhóm thực phẩm thiết yếu, hệ thống còn chuẩn bị bánh kẹo, mứt, nước giải khát, đặc sản vùng miền và sản phẩm phục vụ nhu cầu biếu tặng. Việc liên kết sớm giữa nhà sản xuất và nhà phân phối giúp 2 bên chủ động xác định giá mua, sản lượng cung ứng, lịch giao hàng và phương án vận chuyển, hạn chế chi phí phát sinh do mua nguyên liệu gấp hoặc phải bổ sung hàng với giá cao. Dù vậy, áp lực chi phí logistics vẫn là thách thức với mục tiêu giữ giá hàng tết. Theo các doanh nghiệp, tình trạng ùn tắc giao thông những tháng cuối năm có thể kéo dài thời gian vận chuyển, tăng chi phí nhiên liệu, kho bãi và giao nhận, nhất là với thực phẩm tươi sống. Do đó, doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường điều phối giao thông, tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu, đồng thời duy trì chính sách tín dụng phù hợp để doanh nghiệp có thêm nguồn lực dự trữ hàng hóa.

Trong bối cảnh sức mua cuối năm được kỳ vọng cải thiện nhưng người tiêu dùng vẫn thận trọng chi tiêu, việc giữ ổn định giá hàng thiết yếu đòi hỏi kiểm soát chi phí xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến bán lẻ. Ngoài bảo đảm nguồn hàng, doanh nghiệp cần công khai thông tin về giá bán và các chương trình bình ổn, giúp người dân yên tâm mua sắm.

* Ông HUỲNH THANH NHÂN, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM: Không để người dân phải tích trữ hàng tết vì lo giá tăng Càng gần tết, người dân càng có tâm lý mua sắm, tích trữ hàng hóa sớm vì lo ngại giá tăng. Vì vậy, các hệ thống phân phối cần chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời về nguồn cung và chính sách bình ổn giá, giúp người dân yên tâm. Việc minh bạch thông tin thị trường còn giúp hạn chế tâm lý lo thiếu hàng, tạo cơ hội cho tình trạng đầu cơ, găm hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến khả năng tiếp cận hàng thiết yếu của công nhân, lao động nhập cư và người thu nhập thấp. Các combo an sinh xã hội phải có giá bán phù hợp nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.

MINH XUÂN