Thông qua hợp tác phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại tại Campuchia, Saigon Co.op tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, đưa hàng Việt tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng nước bạn.

Đoàn doanh nghiệp Campuchia làm việc tại Saigon Co.op (ẢNH: PHƯƠNG NHI)

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) vừa làm việc với Công ty City Phnom Tara Wash & Dry Co., Ltd (Campuchia) nhằm tìm hiểu khả năng hợp tác đầu tư, phát triển mô hình siêu thị tại thị trường này. Hai bên trao đổi về nhu cầu tiêu dùng, thị hiếu mua sắm, tổ chức hệ thống phân phối và khả năng đưa hàng Việt vào các điểm bán hiện đại.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn doanh nghiệp Campuchia tham quan hệ thống Co.opmart, Co.op Food và trung tâm phân phối của Saigon Co.op. Tại Co.op Food đường Hàn Thuyên, đoàn tìm hiểu cách tổ chức quầy hàng, danh mục sản phẩm và phương thức vận hành cửa hàng thực phẩm quy mô nhỏ.

Đáng chú ý, nội dung hợp tác không chỉ hướng đến phát triển hệ thống siêu thị mà còn mở ra khả năng kết nối hàng Việt với mạng lưới phân phối tại Campuchia. Nếu được triển khai, mô hình này sẽ tạo thêm kênh tiêu thụ cho doanh nghiệp sản xuất trong nước, từng bước mở rộng thị phần hàng Việt tại thị trường nước này.

PHƯƠNG NHI