Bán hàng lưu động phục vụ người thu nhập thấp (ẢNH: KHÁNH AN)

Ngoài đưa hàng hóa đến các khu vực xa trung tâm, Saigon Co.op triển khai nhiều chương trình giảm giá, kết hợp các combo an sinh xã hội gồm hàng thiết yếu, hướng đến người lao động có thu nhập thấp. Hoạt động nhằm giúp người dân tiếp cận hàng hóa phục vụ tết với chi phí phù hợp, nhất là tại những nơi điều kiện mua sắm còn hạn chế. Ngoài ra, Saigon Co.op phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức chương trình “Chuyến xe hạnh phúc” lần thứ 5, dự kiến có 20 chuyến xe miễn phí khởi hành ngày 2-2-2027 (26 tháng Chạp), đưa 900 công nhân, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết. Hệ thống cũng triển khai chuỗi “Siêu thị Nhân ái - Thắp sáng hàng Việt”, hỗ trợ người dân tại các địa phương thiệt hại do thiên tai mua sắm nhu yếu phẩm miễn phí; phối hợp Mặt trận Tổ quốc tại các địa phương trao tặng 8.000 phần quà tết. Bên cạnh đó, chương trình “Mang yêu thương gửi về biển đảo” được thực hiện nhằm chăm lo cán bộ, chiến sĩ tại Đặc khu Trường Sa và các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

KHÁNH AN