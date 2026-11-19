Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm soát giá lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu, không để thiếu hàng, sốt giá hoặc tăng giá đột biến trong những tháng cuối năm và Tết Đinh Mùi 2027.

Nhiều hàng hóa thiết yếu được giữ giá ổn định (ẢNH: KHÚC DƯƠNG)

Theo Thông báo số 583/TB-VPCP ngày 12-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu đẩy mạnh các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung - cầu, dự trữ hàng hóa phục vụ tết. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ, găm hàng, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Ở khâu bán lẻ, việc chủ động nguồn hàng từ sớm được các hệ thống siêu thị chú trọng nhằm hạn chế biến động giá khi sức mua tăng cao. Tại TPHCM, Saigon Co.op đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng tết tăng 20%-30% so với thông thường, tập trung vào nhóm thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu. Hệ thống đồng thời phối hợp với nhà cung cấp xây dựng kế hoạch giao hàng, bảo đảm nguồn cung liên tục và giữ ổn định giá các mặt hàng thuộc chương trình bình ổn thị trường.

Ngoài dự trữ hàng hóa, việc triển khai các chương trình khuyến mãi, phân phối hàng qua mạng lưới siêu thị, cửa hàng thực phẩm và kênh trực tuyến cũng góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

KHÚC DƯƠNG