Các chương trình khuyến mãi kết hợp thương mại điện tử, thanh toán số và giải trí đang thúc đẩy sức mua tại TPHCM. Doanh thu tại các kênh bán lẻ được theo dõi tăng khoảng 37% so với cùng kỳ, tạo đà cho mùa mua sắm Tết Đinh Mùi 2027.

Người tiêu dùng mua sắm tại hệ thống bán lẻ trong mùa khuyến mãi cuối năm (ẢNH: NGỌC THÙY)

Sức mua tăng mạnh nhờ khuyến mãi liên tục

Từ đầu tháng 10-2026 đến nay, sức mua tại nhiều hệ thống bán lẻ TPHCM chuyển biến tích cực khi doanh nghiệp liên tục khuyến mãi, mở rộng danh mục hàng ưu đãi và kết nối bán hàng trực tiếp với trực tuyến.

Ông Võ Quốc Oai, Giám đốc Co.opmart xa lộ Hà Nội, cho biết, lượng khách mua sắm tại siêu thị tăng rõ rệt, tập trung vào thực phẩm thiết yếu, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình và sản phẩm giảm giá sâu. Thay vì khuyến mãi trong vài ngày, siêu thị tổ chức các đợt ưu đãi nối tiếp, luân phiên theo nhóm hàng, giúp người tiêu dùng chủ động mua sắm và duy trì sức mua trong nhiều tuần.

Xu hướng này cũng được ghi nhận trên toàn hệ thống Saigon Co.op. Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, trong 2 tuần triển khai khuyến mãi cuối tháng 10 và đầu tháng 11, lượng khách đến các điểm bán tham gia chương trình tăng khoảng 100% so với ngày thường. Để thu hút khách hàng, Saigon Co.op kết hợp giảm giá trực tiếp với tặng phiếu mua hàng, tích điểm thưởng và ưu đãi theo giá trị hóa đơn. Các chương trình được triển khai luân phiên trên nhiều nhóm hàng, từ thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu đến hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng nhãn riêng, đáp ứng nhu cầu và khả năng chi tiêu của từng hộ gia đình.

Đáng chú ý, hoạt động kích cầu không còn giới hạn tại điểm bán. Các doanh nghiệp kết hợp khuyến mãi với chương trình khách hàng thân thiết, bán hàng trực tuyến và giao nhận nhằm mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng, từng bước chuyển từ kích cầu ngắn hạn sang duy trì sức mua thường xuyên.

Mở rộng thị trường tiêu dùng

Theo Sở Công thương TPHCM, chương trình tổng kích cầu kinh tế Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC) đang tạo thêm động lực cho thị trường bán lẻ. Chương trình triển khai theo mô hình “5 trong 1”, kết hợp mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số, với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp.

Khác với khuyến mãi truyền thống, Vibrant HCMC mở rộng hoạt động từ siêu thị, trung tâm thương mại sang nền tảng trực tuyến, dịch vụ ăn uống và du lịch, giúp doanh nghiệp khai thác đồng thời nhu cầu mua sắm, tiêu dùng dịch vụ của người dân và du khách.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG), cho biết, doanh nghiệp huy động khoảng 500 cửa hàng tham gia chương trình, trong đó có nhiều điểm bán tại các trung tâm thương mại và sân bay Tân Sơn Nhất. Với mạng lưới đại diện hơn 138 thương hiệu quốc tế tại Việt Nam, IPPG phối hợp các nhãn hàng triển khai giảm giá, tặng quà, phiếu mua hàng và ưu đãi thanh toán. Theo bà Thủy Tiên, kết hợp mua sắm với ẩm thực, giải trí và các dịch vụ không chỉ thu hút người tiêu dùng trong nước mà còn khai thác sức mua của du khách, qua đó mở rộng hiệu quả kích cầu sang nhiều ngành kinh doanh.

Đáng chú ý, các nền tảng thương mại điện tử và hoạt động bán hàng qua livestream đang góp phần mở rộng thị trường. Theo Sở Công thương TPHCM, trong tuần đầu triển khai Vibrant HCMC, từ ngày 9 đến 15-11, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số và Sài Gòn Mega Sale đã thu hút khoảng 113.000 lượt tham gia, doanh thu trực tiếp và gián tiếp ước đạt 39,1 tỷ đồng. Riêng phiên MegaLIVE trên TikTok ngày 14-11 có 70 nhãn hàng tham gia, tiếp cận gần 900.000 người tiêu dùng và ghi nhận hơn 63.000 đơn hàng. Kết quả cho thấy khả năng tiếp cận lượng lớn khách hàng trong thời gian ngắn của thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp mở rộng doanh số nhanh chóng.

Việc kết hợp bán hàng trực tiếp với trực tuyến còn giúp doanh nghiệp đa dạng phương thức tiếp thị, thanh toán và giao nhận. Người tiêu dùng có thêm lựa chọn về giá, chương trình ưu đãi và hình thức mua sắm, trong khi doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn hệ thống phân phối hiện có.

Hiệu quả kích cầu bước đầu được phản ánh qua doanh thu bán lẻ. Theo Sở Công thương TPHCM, doanh thu hàng hóa tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi điện máy và sàn thương mại điện tử được theo dõi từ đầu quý 4 đến tháng 11-2026 ước đạt 60.907 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương tăng thêm 16.479 tỷ đồng. Riêng tháng 11, doanh thu ước đạt 30.469 tỷ đồng, tăng khoảng 37%. Tuy nhiên, mức tăng này chỉ phản ánh kết quả tại các kênh được theo dõi, chưa đại diện toàn bộ thị trường bán lẻ TPHCM. Doanh thu tăng còn chịu tác động từ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và chương trình khuyến mãi riêng của doanh nghiệp.

Trước mùa mua sắm Tết Đinh Mùi 2027, kích cầu đa kênh được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng. Tuy nhiên, để duy trì sức mua bền vững, doanh nghiệp cần bảo đảm nguồn cung, chất lượng hàng hóa, giá bán minh bạch và dịch vụ thuận tiện, qua đó chuyển sức hút từ khuyến mãi thành tăng trưởng doanh thu thực chất.

NGỌC THÙY