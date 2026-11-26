Hệ thống cửa hàng thực phẩm Co.op Food thuộc Saigon Co.op vừa đưa vào hoạt động điểm bán mới tại số 442 Nơ Trang Long, tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu tại các khu dân cư.

Cửa hàng Co.op Food thực hiện giảm giá mạnh nhiều mặt hàng

Cửa hàng mới tập trung phục vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày của các hộ gia đình, với nhóm hàng như rau củ, trái cây, thịt, cá, trứng, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng. Việc phát triển điểm bán theo mô hình cửa hàng thực phẩm gần nhà giúp người dân thuận tiện mua sắm với số lượng vừa phải, không phải di chuyển xa hoặc mất nhiều thời gian tại các siêu thị lớn.

Dịp khai trương, Co.op Food 442 Nơ Trang Long triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, trong đó có các mặt hàng giảm giá đến 49%, chương trình mua 1 tặng 1. Khách hàng thành viên mua sắm với hóa đơn từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng được nhận quà tặng. Khách đăng ký thẻ thành viên mới được tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng.

Co.op Food là một trong những mô hình bán lẻ thực phẩm của Saigon Co.op, hướng đến phục vụ nhu cầu tiêu dùng thường xuyên tại khu dân cư. Bên cạnh các siêu thị Co.opmart và đại siêu thị Co.opXtra, việc phát triển chuỗi cửa hàng quy mô nhỏ giúp hệ thống mở rộng độ phủ, tạo thêm kênh tiêu thụ ổn định cho thực phẩm và hàng hóa sản xuất trong nước.

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