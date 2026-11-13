Thu hồi toàn quốc lô nước muối sinh lý SATBB không đạt chất lượng

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn quốc lô nước muối sinh lý SATBB chai 550ml của Công ty CP Quốc tế Đại Lợi do không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Chai nước muối sinh lý SATBB 550ml được bán trên thị trường. Ảnh: INTERNET

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô nước muối sinh lý SATBB chai 550ml của Công ty CP Quốc tế Đại Lợi do không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Lô nước muối có số tiếp nhận phiếu công bố 27399/26/CBMP-HN, số lô DL-069, sản xuất ngày 5-6-2026, hạn dùng đến ngày 5-6-2028.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Nghệ An) lấy tại một nhà thuốc trên địa bàn cho thấy sản phẩm không đạt yêu cầu về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Một lô nước muối sinh lý SATBB chai 550ml bị yêu cầu thu hồi trên toàn quốc

Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm trên và trả lại nơi cung ứng. Công ty CP Quốc tế Đại Lợi có trách nhiệm thông báo đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức tiêu hủy và báo cáo kết quả trước ngày 4-12.

Sở Y tế TP Hà Nội giám sát việc thực hiện của công ty, đồng thời kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 19-12.

NGỌC DUNG