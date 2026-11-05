Mỗi năm WinMart kiểm nghiệm 6.000-8.000 mẫu thực phẩm

Mỗi năm, doanh nghiệp này kiểm tra, giám sát từ 6.000 đến 8.000 mẫu thực phẩm nhằm kiểm soát các chỉ tiêu vi sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh và chất cấm.

Người tiêu dùng mua sắm tại hệ thống của WinCommerce

Thông tin từ Tập đoàn Masan cho biết, 2 phòng kiểm nghiệm của WinCommerce (doanh nghiệp thành viên thuộc Masan) tại Hà Nội và TPHCM được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Hiện WinCommerce tiếp tục mở rộng hệ thống bán lẻ trên toàn quốc, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm và triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp WinMart kỷ niệm 12 năm hoạt động.

Từ đầu năm đến nay, hệ thống này đã mở mới 894 điểm bán, nâng tổng mạng lưới lên 5.486 siêu thị và cửa hàng WinMart, WinMart+ và WiN trên toàn quốc. Doanh nghiệp đặt mục tiêu mở mới từ 1.000 đến 1.500 cửa hàng trong năm 2026. Doanh thu WinCommerce đạt 35.767 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 670 tỷ đồng, gấp khoảng 2,8 lần so cùng kỳ.

Về kiểm soát an toàn thực phẩm, WinCommerce cho biết đã đầu tư hệ thống phòng kiểm nghiệm, trong đó 2 phòng tại Hà Nội và TPHCM được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Hàng năm, hệ thống này tổ chức kiểm tra, giám sát từ 6.000 đến 8.000 mẫu, để ngăn chặn các chỉ tiêu như vi sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh và chất cấm. Doanh nghiệp cũng hợp tác với các tổ chức kiểm nghiệm quốc tế SGS và Eurofins để tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Nhân dịp kỷ niệm 12 năm hoạt động, từ nay đến 25-11, WinMart triển khai chương trình “12 năm đồng hành – triệu món quà tri ân”. Chương trình áp dụng các hình thức khuyến mại như mua 1 được 2, tặng sản phẩm và giảm giá trực tiếp trên nhiều nhóm hàng thiết yếu.

Dịp này, WinMart ra mắt chương trình Hội viên WinX phiên bản mới. Hội viên được giảm giá trực tiếp đến 20% đối với hơn 500 mặt hàng. Khách hàng mua rau củ quả WinEco và thịt ủ mát MEATDeli từ 2 lần mỗi tuần trở lên được tích điểm 20%, áp dụng từ lần mua đầu tiên. Chương trình còn có các đợt “Lễ hội mua sắm” định kỳ 2 lần mỗi tháng.

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