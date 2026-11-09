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Lâm Đồng: 14 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn cá nóc

SGGPO

14 người ở làng chài Phú Hài (tỉnh Lâm Đồng) nhập viện cấp cứu sau khi ăn cá nóc, trong đó 1 trường hợp nguy kịch.

Sáng 9-11, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tích cực điều trị 14 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc. Trong đó, một trường hợp bị ngộ độc rất nặng, hiện hôn mê sâu, suy thận nặng.

Theo thông tin ban đầu, cả 14 bệnh nhân đều sinh sống tại làng chài Phú Hài, phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng). Trưa 8-11, một nhóm người cùng ăn cá nóc biển do một ngư dân đi biển mang về. Số cá này được chia cho nhiều gia đình chế biến. Sau bữa ăn, những người này xuất hiện triệu chứng nôn ói nhiều nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

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14 người bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cho biết chiều 8-11, bệnh viện tiếp nhận 10 trường hợp ngộ độc sau khi ăn cá nóc. Đến tối cùng ngày, thêm 4 bệnh nhân nhập viện do có triệu chứng tương tự. Đến sáng 9-11, sức khỏe của 13 bệnh nhân cơ bản ổn định. Riêng một bệnh nhân bị ngộ độc rất nặng, hôn mê sâu, suy thận nặng.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để thống nhất hướng điều trị tích cực.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), cá nóc biển có chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây ngộ độc nặng, thậm chí tử vong. Người dân tuyệt đối không đánh bắt, chế biến và sử dụng cá nóc làm thực phẩm, kể cả khi đã qua chế biến.

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TIẾN THẮNG

Từ khóa

Lâm Đồng Cấp cứu Ngộ độc Cá nóc

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