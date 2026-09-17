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Buộc cơ sở bánh mì ở Gia Lai trả chi phí điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc

SGGPO

Ngày 17-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bin Bin (địa chỉ tại 1041 Quang Trung, tổ 7, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) với tổng số tiền 100 triệu đồng.

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Một bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì trên địa bàn phường An Khê. Ảnh: VÂN ANH

Theo quyết định của cơ quan chức năng, hộ kinh doanh Bin Bin đã vi phạm 4 hành vi: Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy; không có đủ dụng cụ bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh; sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên.

Ngoài phạt tiền, hộ kinh doanh Bin Bin bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời gian 4 tháng; buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Như Báo SGGP đã phản ánh, nhiều người dân sau khi ăn bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin đã xuất hiện các triệu chứng như đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt. Có 254 trường hợp đến khám và kết thúc điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê, không ghi nhận trường hợp tử vong. Cơ quan chức năng xác định căn nguyên gây ngộ độc thực phẩm là vi khuẩn Salmonella spp có trong 3 mẫu pa tê, khô gà và chả cá chiên của cửa hàng.

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HỮU PHÚC

Từ khóa

bánh mì Gia Lai chi phí khám điều trị bệnh nhân ngộ độc

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