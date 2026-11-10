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Củng cố hồ sơ xử lý người đàn ông đánh tài xế xe công nghệ

SGGPO

Ngày 10-11, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bến Thành củng cố hồ sơ xử lý ông P.V.L. (sinh năm 1987, quê tỉnh Vĩnh Long) sau khi người này rượt đuổi, đánh tài xế xe công nghệ. 

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh người đàn ông rượt đuổi, đánh tài xế xe công nghệ tại đường Ký Con (phường Bến Thành, TPHCM), gây bức xúc dư luận.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bến Thành khẩn trương xác minh, mời 2 người liên quan đến làm việc.

Người đàn ông rượt đuổi, đánh tài xế xe công nghệ vì mâu thuẫn khi thanh toán tiền. Nguồn: Mạng xã hội

Tại cơ quan công an, bước đầu xác định khoảng 4 giờ 40 ngày 7-11, P.V.L. đặt xe ôm công nghệ do anh N.T.Y. (sinh năm 1996, quê tỉnh Cà Mau) điều khiển, đi từ đường Tạ Quang Bửu (phường Bình Đông) đến số 54 Ký Con (phường Bến Thành).

Khi đến nơi, do L. không có tiền chuyển khoản nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 20 phút sau, em của L. đến trả tiền. Trong lúc anh Y. đưa lại tiền thừa, L. dùng tay đánh vào đầu và lưng anh Y.. Tài xế dùng điện thoại quay lại thì bị L. phát hiện nên tiếp tục rượt đuổi.

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Công an mời làm việc, củng cố hồ sơ xử lý ông L. Ảnh: CATP

Hiện Công an phường Bến Thành tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Tài Xế Rượt Đuổi Đánh Xe Công Nghệ Công An TPHCM

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